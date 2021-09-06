Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Lewis Hamilton, ikinci sıradan başladığı yarışta Max Verstappen'i saf hızla yakalamakta zorlandı ve strateji denemeleri de her seferinde başarısızlıkla sonuçlandı.

Sonunda Verstappen galibiyete ulaştı ve son yedi yarışta beşinci galibiyetini almış oldu.

Hamilton şöyle konuştu: "Max ve Red Bull'u tebrik etmek gerekiyor. Genel anlamda daha iyi bir iş yaptılar ve bugün daha hızlı oldukları açıktı. Hızlarına yanıt veremedim. Max'e yakın gitmek çok zordu ve görünüşe bakılırsa aradaki farkı fazla zorlamadan kontrol altında tuttu."

"Ona yaklaşmaya çalışırken elimden gelenin en iyisini denedim fakat bugün, strateji ile en azından minimum bir galibiyet şansına sahip olabilmek için her şeyin mükemmel olması gerekiyordu. Kusursuz pit stoplar yapmak , en iyi strateji uygulamak ve trafiğe girmemek lazımdı. Fakat bugün bu üç unsurun hiçbirinde kusursuz değildik."

"Yine de ikinci ve üçüncü sıraları kazandık. Takımlar şampiyonasında Red Bull'la arayı birkaç puan daha açtık. Savaş bir sonraki hafta sonu kaldığı yerden devam edecek ama rakibimizin temposunu gözle görülür şekilde artırdığı aşikar."

Verstappen, yarışın başında Hamilton'la aradaki farkı hemen bir saniyenin üzerine çıkararak çok kritik bir hamle yapmış oldu.

Bu konuda Hamilton. "Aslında startım çok iyiydi ama Max bir roket gibi fırladı ve ona cevap veremedim. Red Bull [şaside] ve Honda güç ünitesinde büyük bir ilerleme kaydetti. Geçen yıl da harika başlangıçlar yapıyorlardı ama bu sezon hem motor gücünü hem de yol tutuşu her anlamda geliştirdiler. Onlara yaklaşmaya çalışmamız gerekiyor."

Sıradaki durak Monza olacak ve burası Zandvoort'tan tamamen farklı bir pist.

Hamilton bu konuda, "Nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Red Bull'un Belçika'da gerçek hızını görme şansımız olmadı. Monza'da herkes düşük yere basma gücü ile gidecek ve belki de farklar daha az olacak. Fakat her halükarda mücadele son derece yakın geçecek." dedi.

Hamilton, son dokuz yarışta sadece Britanya GP'yi kazanmasıyla ilgili de şunları ekledi: "Geride kalan tüm yarışlarda elimden gelen her şeyi yaptım. Sezonun başından beri Red Bull Racing inanılmaz hızlı bir araca sahip, onlara yaklaşmak için mümkün olan her şeyi yaptık ve birkaç kez öne geçmiş gibi görünüyorduk ama bunlar sadece iki özel yarışta oldu. Sonrasında rakibimiz tekrar iyi performans sergiledi ve onlara direnmemiz daha da zorlaştı. Söyleyecek çok fazla şey yok, çaba göstermeye devam etmeliyiz. Takımımızın şampiyonada önde olması harika ama sonraki yarışlarda zafere ulaşmak için kesinlikle hızlanmamız gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images