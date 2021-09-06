Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Hollanda Grand Prix'sinde galibiyet şansı yakalayabilmek adına kusursuz olmaları gerektiğini fakat hiçbir konuda bunu başaramadıklarını belirtti.

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Lewis Hamilton, ikinci sıradan başladığı yarışta Max Verstappen'i saf hızla yakalamakta zorlandı ve strateji denemeleri de her seferinde başarısızlıkla sonuçlandı.

Sonunda Verstappen galibiyete ulaştı ve son yedi yarışta beşinci galibiyetini almış oldu.

Hamilton şöyle konuştu: "Max ve Red Bull'u tebrik etmek gerekiyor. Genel anlamda daha iyi bir iş yaptılar ve bugün daha hızlı oldukları açıktı. Hızlarına yanıt veremedim. Max'e yakın gitmek çok zordu ve görünüşe bakılırsa aradaki farkı fazla zorlamadan kontrol altında tuttu."

"Ona yaklaşmaya çalışırken elimden gelenin en iyisini denedim fakat bugün, strateji ile en azından minimum bir galibiyet şansına sahip olabilmek için her şeyin mükemmel olması gerekiyordu. Kusursuz pit stoplar yapmak , en iyi strateji uygulamak ve trafiğe girmemek lazımdı. Fakat bugün bu üç unsurun hiçbirinde kusursuz değildik."

"Yine de ikinci ve üçüncü sıraları kazandık. Takımlar şampiyonasında Red Bull'la arayı birkaç puan daha açtık. Savaş bir sonraki hafta sonu kaldığı yerden devam edecek ama rakibimizin temposunu gözle görülür şekilde artırdığı aşikar."

Verstappen, yarışın başında Hamilton'la aradaki farkı hemen bir saniyenin üzerine çıkararak çok kritik bir hamle yapmış oldu.

Bu konuda Hamilton. "Aslında startım çok iyiydi ama Max bir roket gibi fırladı ve ona cevap veremedim. Red Bull [şaside] ve Honda güç ünitesinde büyük bir ilerleme kaydetti. Geçen yıl da harika başlangıçlar yapıyorlardı ama bu sezon hem motor gücünü hem de yol tutuşu her anlamda geliştirdiler. Onlara yaklaşmaya çalışmamız gerekiyor."

Sıradaki durak Monza olacak ve burası Zandvoort'tan tamamen farklı bir pist.

Hamilton bu konuda, "Nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Red Bull'un Belçika'da gerçek hızını görme şansımız olmadı. Monza'da herkes düşük yere basma gücü ile gidecek ve belki de farklar daha az olacak. Fakat her halükarda mücadele son derece yakın geçecek." dedi.

Hamilton, son dokuz yarışta sadece Britanya GP'yi kazanmasıyla ilgili de şunları ekledi: "Geride kalan tüm yarışlarda elimden gelen her şeyi yaptım. Sezonun başından beri Red Bull Racing inanılmaz hızlı bir araca sahip, onlara yaklaşmak için mümkün olan her şeyi yaptık ve birkaç kez öne geçmiş gibi görünüyorduk ama bunlar sadece iki özel yarışta oldu. Sonrasında rakibimiz tekrar iyi performans sergiledi ve onlara direnmemiz daha da zorlaştı. Söyleyecek çok fazla şey yok, çaba göstermeye devam etmeliyiz. Takımımızın şampiyonada önde olması harika ama sonraki yarışlarda zafere ulaşmak için kesinlikle hızlanmamız gerekiyor." 

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Önceki haber

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

10 s
2
Formula 1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

19 dk
3
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

16 s
4
Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

14 s
5
Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

49 dk
Son Haberler
Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"
F1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

19dk
Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
F1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

49dk
Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
F1

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

1 s
Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
F1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

10 s
Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
F1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

10 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı" Hollanda GP
Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş Hollanda GP
Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası Hollanda GP
Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Formula 1 Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Son Haberler

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
Formula 1 Formula 1

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.