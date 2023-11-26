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Formula 1 Abu Dabi GP
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Hamilton: "Bugün elimden geleni yapacağım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilecek yarışın zor geçeceğini bilse de "elinden geleni yapacağını" söyledi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sıralama turlarında araçtan en iyisini almakta güçlük çeken Lewis Hamilton, bugünkü yarışa 11. cepten başlayacak.

Yarıştan hemen önce konuşan Hamilton şöyle dedi: "Bu sezonun daha erken bitmesini isterdim fakat bugün yeni bir gün ve bu nedenle durumu değiştirmek için yeni fırsatlarımız olacak."

"Geriden başladığımız için bizi zor bir yarış bekliyor fakat tamamen toparlandım ve takım için puanlar kazanmaya çalışacağım."

"Yarışın nasıl gelişeceği hakkında hiçbir fikrim yok, çünkü McLaren çok hızlı, Ferrari de öyle. Bu yüzden tahminde bulunmak çok zor."

"Yine de elimden geleni yapacağım."

George Russell da yarış öncesi konuştu ve hedefini podyum olarak açıkladı.

"Bugün podyuma kesinlikle çıkabiliriz. Şu anda şampiyona ikinciliği için Ferrari ile mücadele etmeye devam ediyoruz. En iyisi onları pistte yenmek olacak ve bugün için hedefimiz bu."

"Eğer başarılı olursak, takım tüm kış boyunca büyük bir enerjiye sahip olacak ve gelecek sezona hazırlanırken iyi bir ruh haline sahip olacağız "

"Bu yılın zor geçtiğini, beklediğimiz gibi gitmediğini biliyoruz fakat ikinci olmasak da Mercedes'teki herkes maksimum motivasyona sahip. Herkes yeni aracın W14'ten daha iyi olmasını istiyor."

"Sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz fakat sonunda bizim için pek bir şeyi değiştirmeyecek."

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

 

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