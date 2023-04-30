Hamilton: "Bugün denge daha iyi olabilir"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün araç üzerinde yaptıkları değişikliğin fayda getirebileceği görüşünde.
Lewis Hamilton sprint yarışında Carlo Sainz ile geçişirken Fernando Alonso'nun da gerisine düşmüş ve yedinci olmuştu.
İngiliz pilotun yarış temposu pek iyi değildi ve lastikleri çok çabuk aşındırdığı görüldü.
Dengeden pek memnun görünmeyen Hamilton, sprint yarışından sonra ayarlarda hata yaptıklarını belirtmişti.
Pazar günkü yarışa kısa bir süre kala konuşan Hamilton, yarış öncesinde izin verilen alanlarda değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Hamilton, "Dün araç en iyi durumda değildi, ayrıca hava da farklıydı."
"Bugün hava hafta sonunun başına göre değişti, bu nedenle ön kanat açısı da dahil olmak üzere aerodinamik ayarlamalar yapmaya çalıştık."
"Genel olarak farklı bir denge ile yarışmaya çalışacağız ve bunun etkili olup olmadığını göreceğiz."
"Kendime özel bir hedef belirlemiyorum."
"Önemli olan aracı pistte tutmak ve pozisyon kaybına izin vermemek, çünkü dün başıma gelen buydu." dedi.
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