Formula 1 Singapur GP
Hamilton: “Bugün acı bir ders oldu”
Lewis Hamilton, Singapur GP'sinde strateji seçimi ve pit girişini kaçırması yüzünden üst sıraları kaybettiğini belirterek tüm sorumluluğu üstlendi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 11 Eki 2026 17:40
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Ferrari pilotu Lewis Hamilton, dördüncü sıradan başladığı Singapur Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Orta lastik tercihi ve sanal güvenlik aracı periyodundaki pit hatası nedeniyle podyum ve üst sıraları kaçıran Britanyalı pilot, yarış sonrası yaptığı özeleştiride tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.
Farklı bir strateji denemek istediğini söyleyen Hamilton şu ifadeleri kullandı: "Bugün hak ettiğimiz sonuç bu değildi ve bu durum tamamen benim hatamdı.”
“Geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte farklı bir şey denemeniz gerekir. Ben de tek pit stop stratejisini çalıştırmak adına yarışa yeni orta lastikle başlayıp uzun bir stint atmayı denedim. Ne yazık ki orta lastikler, yumuşak lastikler kadar iyi performans göstermedi.”
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
“İkinci stintim iyiydi ve tempom geri gelmişti ancak ihtiyacım olan fırsatları bulamadım."
Yarışın dönüm noktası olan Sanal Güvenlik Aracı ve sonrasındaki süreci değerlendiren Hamilton sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanal Güvenlik Aracı esnasında takım beni pite çağırdı ancak pit girişini kaçırdım.”
“Sonrasında dışarıda kalmaya ve yarış sonuna kadar pozisyonumu korumaya karar verdim. Fakat son turlarda lastik aşınmasıyla inanılmaz bir mücadele verdim ve üç sıra kaybederek altıncı sırada bitirdim.”
“Bu sonuç, bugün araçta sahip olduğumuz tempoyu kesinlikle yansıtmıyor."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Yaşananlardan ders çıkardığını belirten Hamilton, takımdan özür dileyerek açıklamalarını tamamladı: "Bugün acı bir ders oldu ancak aldığım kararların tüm sorumluluğunu üstleniyorum.”
“Her karar olumlu sonuçlanmayabilir, hata yapmış olmamı kabul edebilirim ama bugün kaybettiğimiz puanlar için takım adına çok üzgünüm.”
“Her hafta sonuna çok büyük bir emek veriyorlar ve ben onlar için daha fazlasını başarmak istiyordum.”
“Çalışmaya devam edeceğim ve bir sonraki yarışa savaşarak geri döneceğim."
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- Motorsport.com Ekibi
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