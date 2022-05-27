Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

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Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'si öncesi cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarını sırasıyla 10. ve 12. sırada tamamladı.

Mercedes, iki seansta da süspansiyon sertliği yüzünden dalgalanma sorunuyla mücadele etti ve Hamilton ikinci seansta trafiğe takıldı.

Seanstan sonra konuşan Hamilton, "Muhtemelen bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist."

"Bu da zorlu kılıyor ama aracımız da genel olarak çok fazla zıplıyor. Bu, geçmiştekine kıyasla daha farklı bir zıplama. Düşük hızda da zıplıyoruz, yani aero yüzünden değil."

"Bence pistin tümsekleri daha kötü yapıyor. Turu bir araya getirmek için araçla mücadele etmek gerekiyor. Çok farklı. Daha önce böyle bir şey tecrübe ettiğimi hatırlamıyorum." dedi.

Hamilton, araçtaki süspansiyon sertliği hakkında, "Eskiden, buradaki ilk yılımda araç hafif ve çevikti, çok daha iyiydi."

"Fakat şu anda her zamankinden daha ağır olan ve frenleme bölgeleri farklı olan bu süper ağır araçlarımız var. 2022'de, pistlerin yenilendiğinde pürüzsüz olmaması çılgınca, teknoloji hâlâ bizim karşımızda."

"Dediğim gibi, turu bir araya getirmek zor ama seans öncesi bazı iyileştirmeler yaptık ve tutuş korkunç hissettirmiyor."

"Sadece gözleriniz yuvalarından çıkıyor. Bunu düzeltmek için de yapacak işlerimiz var. Beklediğim gibi, Ferrari ve Red Bull kadar hızlı olacağımızı düşünmüyorum ama şu anda savaşımız McLaren pilotlarının önünde olmak."

"Keyif almıyor değilim. Sadece harika turlar bir araya getiremedim."

"İlk sektör iyi. İkinci sektör neredeyse iyi ve üçüncü sektör iyi değil. Umarım yarın daha iyi bir gün geçiririz."

"Aracın öndekilerle mücadele edebilecek potansiyeli var gibi ama bizi engelleyen çok şey var. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images