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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

Lewis Hamilton, Britanya GP zaferi sonrası bu galibiyetin kendisinde büyük bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, celebrates on the podium with Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, celebrates on the podium with Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Britanya'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performansla 2021 Suudi Arabistan'dan bu yana ilk zaferini aldı.

Bunun en iyi zaferi olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bence bir tanesini seçmek her zaman zordur."

"McLaren ve bu muhteşem Mercedes takımıyla pek çok harika zafer kazandım. Bence bu zafer, hayatınızın ilk zaferi ya da ilk şampiyonluğunuz gibi. Şu anda benim için en önemlisi."

"Bu galibiyet için olması gerekenden daha uzun süre bekledim. Bu uzun yolda zihinsel sağlık sorunlarım vardı."

"Olumlu bir zihin yapısına girmek, garaja gitmek, motive olmak, antrenman yapmak zordu ve yataktan çıkamadığım günler oldu. Bir daha asla kazanamayacağımı düşündüğüm günler vardı... Bunun son olacağını düşündüğüm zamanlar oldu."

"Fakat sabrettim ve bunun için mutluyum." cevabını verdi.

Mercedes'in kaydettiği gelişimi de öven Hamilton, "Araç bugün harika hissettirdi, bu yüzden takıma çok teşekkür ederim."

"Strateji tarafında da harika bir iş çıkardılar, ancak performansı artırmak ve onların önüne geçmek için ekstra bir adım daha atmalıyız."

"Şu anda yakınız fakat bir adım daha gerekiyor ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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