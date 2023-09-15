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Hamilton: "Bu yılki en iyi ikinci antrenman seansımdı!"

Lewis Hamilton, Singapur'da geçirdiği ikinci antrenman seansını 'bu yılın en iyisi' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Bilindiği üzere Marina Bay'deki 16-19. zorlu virajların yerini kısa bir düzlük aldı. Bu yeni pist düzeninin geçişleri arttıracağı beklense de pilotların yeni düzen hakkında ne yorum yapacakları merak konusuydu. 

Cuma gününün ardından Hamilton, yeni pist düzenini şu şekilde yorumladı: "Singapur'da harika bir gün geçirdim."

"Pist değişiklikleriyle harika bir iş çıkarmışlar; bu pistte sürmeyi şimdi her zamankinden daha çok seviyorum. Yeni pist yüzeyi harika ve burada sürmeyi daha da keyifli hale getirdi. Turun sonuna yakın dört virajın kaldırılması da pisti kesinlikle mükemmelleştirdi. Sürmek inanılmaz."

Öte yandan Monza'nın ardından Marina Bay pistinin Mercedes'e daha çok uyması bekleniyordu. Cuma gününün ardından Hamilton'ın yorumları da bu beklentiyi kanıtlar nitelikte oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, "Günümüzün geneline baktığımızda, ilk antrenman seansı oldukça sağlamdı."

"Elbette hâlâ olmak istediğimiz yerin biraz altındaydık ama çok da kötü değildi."

"İkinci antrenman seansı ise kesinlikle bu yıl geçirdiğim en iyi ikinci antrenman seansıydı."

"Bir cuma gününü bu kadar pozitif hissederek bitirmek güzeldi. Hafta sonunun geri kalanı için iyi bir platform oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden umarım her zaman yaptığımız gibi gece boyunca iyi işler yapabilir ve gelişmeye devam edebiliriz." dedi.

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