Formula 1 Katar GP
Hamilton: "Bu yılın en sıkıcı yarışıydı"
Lewis Hamilton, Katar GP'nin oldukça sıkıcı olduğunu belirtirken pistin geçişleri kolaylaştıracak şekilde değiştirilmesi gerektiğini savundu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 19:06
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Katar Grand Prix’sini altıncı sırada tamamlayan Lewis Hamilton, önceliğinin risk almadan puan toplamak ve Ferrari'nin takımlar şampiyonasında ikinci sırayı garantilemesine yardımcı olmak olduğunu söyledi.
Yarışın yeniden başlamasının ardından sanal güvenlik aracı nedeniyle önemli miktarda zaman kaybettiğini belirten Hamilton, ekranında sarı bölge uyarısı gördüğü için yavaşlamak zorunda kaldığını anlattı.
Hamilton, "Mercedes'in hemen arkasındayken ekranım bana sarı bölgede olduğumu gösterdi, bu yüzden oldukça yavaşlamam gerekiyordu. Mercedes ise uzaklaşmaya devam etti. Ardından son viraja geldiğimde Charles bir anda hızla yanımdan geçti, ben ise hâlâ sanal güvenlik aracı altında olduğumuzu düşünüyordum. Muhtemelen yedi ya da sekiz saniye kaybettim. Bu da oldukça sinir bozucuydu." dedi.
Lastik yönetimi konusunda ilk iki stintte daha iyi hissettiğini ancak son bölümde denge sorunları yaşadığını belirten Hamilton, yarışın genelinden memnun olmadığını da gizlemedi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
"İlk ve ikinci stint iyiydi ancak son stintte ise çok fazla aşınma yaşadım. Bunun nedenini bilmiyorum, hasar almış olabilir miyim, onu da bilmiyorum. Ancak son stintte denge konusunda çok büyük sorun yaşadım. Sanırım bu yılın en sıkıcı yarışıydı. Bittiği için mutluyum."
"Ya pist değiştirilmeli ya da burada bir daha yarışmamalıyız."
"Pist yalnızca uzun ve akıcı virajlardan oluşuyor, bu yüzden öndeki aracı takip etmekten başka bir şey yapamıyorsunuz. Son virajı muhtemelen bir hairpin'e dönüştürmeleri gerekiyor. Hızlı ve kıvrımlı bölümden geçtikten sonra araçları daha fazla yavaşlatacak ve tur başında birbirlerine daha yakın olmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir. Çünkü bu akıcı virajdan sonra aracı takip ederek arka düzlükte ilerleyemiyorsunuz."
Ferrari'nin sezonu takımlar şampiyonasında ikinci sırada tamamlamasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Hamilton, takımın sezon boyunca yaptığı geliştirmelere dikkat çekti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
"Bu takımla şampiyonayı ilk kez ikinci sırada tamamlıyorum. Yılın başında talep ettiğim birçok değişiklik vardı. Örneğin, geçen yıl istediğim ön süspansiyon değişikliğini araca uyguladık ve sezon boyunca ikimiz de bunu kullandık. Talep ettiğim frenler de vardı. Ben hızımı artırdıktan sonra diğer araç da bunu talep etti ve aynı yönde ilerledi. Bunlar aracın gelişmesine yardımcı oldu."
"Arka planda pek çok şeyi değiştirdik. Genel olarak seviyemizi yükselttiğimizi düşünüyorum. Son birkaç yarışta neden bu kadar zorlandığımızı tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen düzlüklerle ilgili ama burada neden bu kadar zorlandığımızı gerçekten bilmiyorum."
"Takım için güçlü bir yıl oldu. Geliştirebileceğimiz pek çok alan var ancak kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı düşünüyorum. Red Bull ve McLaren'ın önünde ikinci sırada yer almamız, fabrikadakilerin inanılmaz çalışmalarının bir sonucu."
"Bu yıl boyunca 30 ya da 40 beygir gücü geride olmamıza rağmen elde ettiğimiz sonuçlar, aracın temel yapısının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten olağanüstü. Gelecek yılki değişiklikleri sabırsızlıkla bekliyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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