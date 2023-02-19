Hamilton: "Bu yıl kendimi daha da güçlü hissediyorum"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu yıl kariyerinin 17. Formula 1 sezonuna giriyor ve yıl boyunca nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

İngiliz pilot geçen sezon oldukça iyimserdi fakat Mercedes, 2022 aracında bazı hatalar yapınca, beklentileri boşa çıktı.

Lansman etkinliğinde, geçen yılki kadar iyimser hissedip hissetmediği sorusuna yanıt veren Hamilton, şöyle dedi: "Farklı hissediyorum. Kesinlikle farklı."

"Güzel bir ara oldu. Ailemle güzel bir seyahate çıktım ve bu ara sayesinde kendimi çok dinç hissediyorum."

"Geçen hafta aracı ilk kez görmek ve bu hafta ilk kez kullanmak gerçekten heyecan verici."

"Geçen yılki kadar iyimser olduğumu söyleyemem. Daha temkinli olduğumu söyleyebilirim. Fakat ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, her şeyin üstesinden gelebilecek bir takıma sahip olduğumuzu biliyorum."

"Umarım doğru şekilde başlarız fakat her zaman böyle olmuyor."

"Her şeye rağmen, geçen yıl ne ile karşılaşırsak karşılaşalım toparlanabileceğimizi gösterdik. Bu yıl da bunu yapmaya çalışacağız."

Hamilton, spordaki 17. senesi olmasına rağmen tutkusunun yerinde olduğunu söylüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

"Kesinlikle öyle. Her sezon böyle olduğunu söyleyemem fakat dediğim gibi, iyi bir ara verdim ve bir test için bile olsa aracı sürmek için bu kadar heyecanlandığımı pek hatırlamıyorum."

"Bu yıl daha şimdiden iki gün test yaptım, ki normalde bunu pek yapmam. Üstelik bunlar lastik testleri! Yani heyecanlıyım... Yenilenmiş hissediyorum, takımla çalışmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Herkesin bu kadar odaklanmış ve heyecanlı olduğunu görmek harika."

"Aracı Aralık ayında rüzgar tünelinde gördüm ve bu hafta, tüm bu parçaların bir araya gelişini, aracın daha yalın halini görmek heyecan vericiydi"

"Bunun bir evrim olduğunu görebiliyorsunuz. 40-50 mühendisle toplantı yaptığınızda ve size ne yaptıklarını, neden yaptıklarını ve neyi başarmayı umduklarını açıkladıklarında, bir tür Noel gibi hissediyorsunuz."

"Hediyenizi açıp, onu kullanana kadar bekliyorsunuz."

"Yeni sezon başlıyor; Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu açıdan seviyemi artırmak için elimden geleni yapıyorum."

"Bu bir meydan okuma olacak fakat ben bunun için yaşıyorum."