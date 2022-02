Hamilton: "Bu yıl için kendime bir hedef belirlemedim"

Haberi dinle

Alman üretici, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.

Lansman etkinliğine, Abu Dhabi GP'den sonra geleceği belirsiz olan fakat takımda kalacağı açıklanan Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.

Hamilton, "Bu yıl başlangıçta kendime herhangi bir hedef belirlemedim."

"Bence, doğal olarak takımdaki herkes, nihai hedef olan dünya şampiyonluğunu kazanmak ve çıtayı yükseltip, kimsenin daha önce yapmadığı bir şey yapmak için çalıştılar." dedi.

Hamilton'a bu yıl, Williams ile üç yılın ardından Mercedes'e gelen ve genç programdan ana takıma geçiş yapan ilk sürücü olan George Russell ile takım arkadaşı olacak.

Russell, "Burada, altı yada yedi yıldır tanıdığım çok fazla insan var."

"Birlikte çalışmaya başladığımızda doğruca işe giriştik. Elbette ilişkiler hep zamanla kuruluyor ancak insanların çoğunu zaten tanıyordum."

"Küçük bir sürücüyken Lewis'le çalıştığım, Lewis'i çalışırken gördüğüm ya da mühendislik toplantılarında onunla oturduğum için, onunla takım arkadaşı olmak ve onun yanında oturmak oldukça doğal hissettirecek."

"Bence hepimiz için ve genel olarak Formula 1 için çok heyecan verici bir sezon olacak." dedi.

Toto, "Benim için her yılın en iyi zamanı, aracı ilk çalıştırdığınız an. Bu bizim için erken bir zamanda Aralık ayında oldu. İkincisi ise aracın bir araya getirildiği an."

"Son birkaç gündür, yarış departmanında bu inanılmaz makineye bakıyordum ve şimdi gövdesiyle beraber tamamını görmek çok heyecan verici."

"Oldukça harika ama umarım bir saat içinde sürdüğümüzde de harika olur." dedi.