Hamilton: "Bu yarışı kazanmak için her şeyi yapacağız"

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İngiliz pilot, sıralama turlarının son bölümünde yaşadığı sorunun ardından üçüncü sırada yer almıştı ancak pazar günkü yarış için iyi bir şansa sahip olacak.

Yarışın başlamasına kısa bir süre kala konuşan Hamilton, yarışta kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.

Hamilton, "Takımımla gurur duyuyorum, bu yıl herkes çok sıkı çalışıyor ve dünkü sıralama turlarının sonuçları da bu çabanın büyük bir ödülü oldu. Bu bizim asla pes etmediğimizi teyit ediyor."

"Bu pistteki ilk viraj çok dar, bu yüzden heyecan verici bir mücadele olacak."

"Yarışa ön taraftan başlayacağız ve umarım Red Bull'la savaşabiliriz, eğer bunu yaparsak harika olur! İşlerin nasıl gelişeceği bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz. Ancak pek çok şey ilk virajdan sonra kendimizi hangi pozisyonlarda bulacağımıza bağlı olacak."

"O zaman istediğimiz tempoya ulaşmamız gerekecek ancak bizi neyin beklediği konusunda hiçbir fikrimiz yok."

"Tek bir şey söyleyebilirim; takımla birlikte bu yarışı kazanmak için her şeyi yapacağız."

"Ben ve George'un karşı karşıya olduğu görev bu olacak. Yarış sırasında ben ona yardım etmeye hazırım, o da bana yardım etmeye hazır. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, waves after Qualifying Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images