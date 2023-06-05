Hamilton: "Bu, son 1.5 yılda kullandığım en iyi araç"

Lewis Hamilton, Barselona'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Lider Max Verstappen'in çok gerisinde kalsa da Hamilton, bu yılki en iyi sonucunu tekrarlayarak sonraki yarışlar için umut verici bir performans sergilemiş oldu.

Hamilton'ın bu performansı, takımın getirdiği son güncelleme paketinin ardından geldi.

Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Açıkçası çok mutluyum. Taraftarların bana çok fazla destek verdiği bir yarıştı, aynı zamanda podyumu takım arkadaşımla paylaşıyorum."

"Liderlerle aramızdaki farkı kapatmaya çalıştığımız için takım adına çok özel bir an."

"Aracım yarış boyunca harikaydı. Cuma günü istediğim dengeyi yakalayamadım çünkü aracı kontrol etmek zordu ama gece harika bir iş çıkardık."

"Harika bir ekibimiz var, Cuma gecesi Mick Schumacher simülatöre geçti ve Cumartesi günü doğru yolda ilerlememize yardımcı oldu. Farklı yere basma gücü ayarlarını değerlendirdik ve araç yarışta harika davrandı."

"Ne yazık ki Max'e ayak uyduramadık ama George'un 12. sıradan başlayıp, üçüncü bitirdiğini görmek harikaydı. Bu ekibimiz için harika bir sonuç."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Genelde, 'eğer Barselona'da hızlı olursanız, her yerde hızlı olursunuz' derler. Bu yüzden sonraki yarışlarda da güçlü olacağımızı düşünüyorum. Muhtemelen bazı yarışlarda Aston Martin ya da Ferrari küçük bir avantaj elde edecek fakat yarış hızımız, tıpkı geçen yıl olduğu gibi güçlü noktamız olmaya devam edecek."

"Bu hafta sonu güncellenmiş aracı daha iyi anladık. Güçlü kalacağımıza inanıyorum. Liderlerle aramızdaki farkı azaltmak için aracın performansını daha da arttırmalıyız."

Hamilton, bazı yarışlarda liderlik için çekişebilecekleri görüşünde.

"Bence bugünkü araçla Red Bull ile savaşamayız ama bunun için çalışıyoruz. Şu anda sahip olduğumuz hız yeterli değil ancak halihazırda devam eden yoğun bir çalışma süreci var. Ayrıca güncellemeler hazırlanıyor. Elbette onlar da sezon ilerledikçe gelişecek, bu da bizim daha hızlı ilerlememiz gerektiği anlamına geliyor."

"Barselona'da yarışta tur başına 0.2 ila 0.5 saniye arası zaman kaybediyorduk ve sıralamalarda daha da gerideydik. Ancak doğru yönde ilerlediğimize dair inancımız tam ve gelecek için bazı planlarımız olduğunu biliyorum. Umarım yıl sonuna kadar onlarla savaşabilecek hale gelebiliriz."

"Şu anda daha çok, gelecek yılki ilk yarıştan itibaren onlarla mücadele edebilecek bir araca sahip olduğumuzdan emin olmaya odaklanmış durumdayım. Bu yılki araçta ne kadar çok şey öğrenirsek, gelecek sezonki aracı o kadar çok etkiler. Bu araç hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek de gelecek yıl o kadar önde olabiliriz."

"İki proje arasında doğru dengeyi bulmak önemli. Şu anda Red Bull çok önde, Max bu yıl kazanmaya devam edecek, bu da gelecek yıl için aracı herkesten önce geliştirmeye başlayabilecekleri anlamına geliyor, ki belki de bunu yapmaya başladılar, bilemeyiz. Tehlike de bu. Bu yüzden çok çalışmaya devam etmeli ama aynı zamanda geleceği de düşünmeliyiz.

"Her halükarda bu, benim için kesinlikle son 1.5 yılın en iyi aracı."