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Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Bu sezon sıralamalarda çok zorlandım"

Lewis Hamilton, sezon boyunca sıralamalarda zorluklar yaşadığını ve aracı yeniden zirveye çıkarmak için çok çalıştığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, güçlü hissettirdiğini ve lastik yönetimiyle pazar günkü yarışta rakiplerine karşı direnebileceğini düşünüyor.

Hamilton, şunları söyledi: "Bu sezon sıralamalar benim için tam bir felaketti. Kendimi yeniden zirveye taşımak için sürekli çalıştım. Sonunda araç benim için yeniden canlandı. Araçta biraz daha potansiyel vardı ama bu sonuçtan da memnunum."

"Araın dengesini tamamen değiştirdik, mekanikerler kusursuzdu. Bu yüzden onlara her şey için teşekkür ederim."

"Sanırım lastik yönetimiyle öndekilerle belki başa çıkabiliriz, elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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