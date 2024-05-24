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Formula 1 Monako GP

Hamilton: "Bu sezon pistte geçirdiğimiz en iyi gündü"

Lewis Hamilton, cuma günkü cesaret verici performansının ardından Monako Grand Prix'si için iyimser olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monte Carlo'yu üç kez kazanan pilot, ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu ve ikinci seansta Charles Leclerc'in arkasında ikinciydi.

Monako'da güçlü bir sonuç için sıralama turları kilit önem taşırken, Hamilton W15'in düşük yakıttaki performansının sürpriz olduğunu itiraf etti.

Hamilton, F1TV'ye verdiği demeçte, "İyi bir gündü, kesinlikle bu sezon pistte geçirdiğimiz en iyi gündü ve araç gerçekten olumlu hissettiriyordu; onu kullanmaktan gerçekten keyif aldım."

"Denge konusunda hâlâ zorlanıyoruz ama araç güçlü görünüyordu."

"Sürpriz olan şey tutuş seviyesi ve aracın burada verdiği tepkiydi, özellikle önceki iki yılda yaşadığımızdan kesinlikle daha keyifli bir sürüş oldu."

"Uzun vadede hızımızı ve lastik yönetimimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

İkinci antrenman seansında ikinci sırada yer almasına rağmen Hamilton, takımın ileriye doğru büyük adımlar attığından emin değildi.

"İkinci seansta gelişip gelişmediğimizi bilmiyorum."

"Kesinlikle uzun vadede, yarışın sonuna kadar gidebildiğimizden emin olmak için gece boyunca yapmamız gereken çok iş var."

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Önceki haber Marko: "Leclerc açık ara favori gibi görünüyor"

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