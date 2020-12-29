Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"

Önce geride bıraktığı sezonunu değerlendiren Hamilton, "Takımın başarıları açısından inanılmaz bir sene oldu ama pandemide gerçekleşen onca şey sebebiyle duygusal olarak inişli çıkışlıydı, bir yandan da Formula 1 bizi yarışmaya ve işimizi yapmaya geri döndürdüğü ve hepimiz sevdiğimiz şeyi yapabildiğimiz için çok mutluyum. "

"Ama sonra tüm dünyada insanların izolasyona alındığını, işlerinden olduklarını ve bunun gibi şeyleri düşündüğünüzde dediğim gibi inişli çıkışlı duygular oluyor. Günün sonunda takımın bize şampiyonluk mücadelesi verecek bir araba sağlamak için gösterdiği çabalar için gerçekten çok minnettarım."

"Bu sene yarıştığımız için de minnettarım çünkü bir süreliğine bunun mümkün olmadığını düşünüyorduk. "

Yarış sayısının belirsizliğinin sezona yaklaşımını değiştirip değiştirmediği sorusuna Hamilton, "Pek değil. Her zaman birer yarış birer yarış ilerlerim. Yaklaşımımı hiç etkilemedi."

"Sadece sezon çok daha geç başladı bu da ilk yarışa geldikten hemen sonra zirvesini yakalayabilmek için yarışa normal hazırlığını yapan ben ve bazı diğer sürücülerin bir süreliğine yarış olmadığından antrenman yapmak için en iyi yolları keşfetmemizi ve sezonun başlama ihtimali olduğunda buna hazırlıklı olmamızı gerektirdi."

"Sezonun ve senenin ortasında başlamamız garipti ve hep Avrupa'daydık, arka arkaya 3 yarış oluyordu... Ama bence bu sene takım olarak gücümüzü ve gerçek derinliğimizi gösterdik." dedi.

Bu sezon öne çıkan performansını seçmesi istendiğinde ise 7 kez dünya şampiyonu, "Doğrusu tüm yarışları hatırlamıyorum. Hangileri olduğunu hatırlamak için tüm kupalara bakmam gerek"

"Benim aklıma ilk gelen Türkiye çünkü çok uzun bir süre önce değildi ve bence sürücüler olarak karşılaştığımız koşullarda ve o sırada şampiyonluğu da kazanabileceğim için üstümdeki baskıyla bence benim için öne çıkan performans o yarıştı." dedi.

Son olarak röportaj esnasında arkada yer alan kupaların arasında Türkiye GP kupasının da olup olmadığı sorusuna İngiliz pilot, "Bilmiyorum, bakmadım."

"Burada olan kupalarımız için minnettarım, bence çoğunluğunun alınmasında takıma yardımım oldu o yüzden yavaşça -hayır, yavaşça değil çok hızlı bir şekilde- dolabı doldurduğumuz için gurur duyuyorum!" dedi.