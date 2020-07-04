Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Geçtiğimiz senelerde Red Bull Ring'de sıkıntılar yaşayan Mercedes, bu sezonun ilk yarışı olan bu pistte oldukça dominant performans sergiliyor.

Mercedes yarış öncesinde gerçekleştirilen tüm seanslarda 1-2 olmayı başardı. Valtteri Bottas sıralamalarda 1:02.939 ile pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Hamilton onun sadece 0.012 sn gerisinde ikinci oldu.

Pole pozisyonuna en çok yaklaşan Mercedes harici pilot ise Red Bull pilotu Max Verstappen oldu ancak o da yarım saniye geride kaldı.

Hamilton, "Kesinlikle bu kadar fark olmasını beklemiyorduk. Ancak bu, fabrikadaki herkesin harika iş çıkarmaya devam ettiğini gösteriyor. Valtteri turunda benden daha iyi iş çıkardı, bu harika. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir fark beklemiyorduk."

"Lider olabilecek kadar hızlı gibiydik ancak bazen diğer takımlar hızlı olurken, bazen geride kaldılar. Bu bizim aracımızın gerçek performansı. Bunu iyileştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Hamilton, Mercedes'in sezona bu kadar güçlü başlamasının bir nedeninin olduğunu söyledi.

Hamilton, "Her sene en iyi takım olduğumuzu gösteriyoruz. Bunun sebebi her zaman açık fikirli oluyoruz. Burada çalıştığım süre boyunca kimse bir şeyin yanlış olduğunu kabul etme konusunda inatçı olmadı. Sürekli olarak birbirlerimizden bir şeyler öğreniyoruz."

"Her zaman sınırları zorluyoruz. Takım içerisinde gerçekten politika yok. Bu açıdan birlikte zorluyoruz. Bu yüzden her sene güçlü bir şekilde dönmeyi başarıyoruz." dedi.

Kendi performansını değerlendiren Hamilton, "Araç harikaydı. Ben harika bir turu bir araya getiremedim. Bu açıdan çalışmam gerekiyor. Çizim ofisine dönüp daha sıkı çalışacağım." dedi.

Hamilton son olarak son hızlı turunda pist dışına taşan ve sarı bayraklara neden olan Bottas'ın kendisini etkilemediğini söyledi.

Hamilton, "4. viraja geldiğimde çok fazla toz vardı. Araç neredeydi ya da ne olduğunu bilmiyordum. Ancak tam o esnada Valtteri'nin piste dönmek üzere olduğunu gördüm. Neyse ki turumu pek etkilemedi ancak pole pozisyonu onda kaldı." dedi.