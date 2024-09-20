Hamilton: "Bu hafta sonu Q3'e kalamayabiliriz!"
Lewis Hamilton, cuma günkü antrenmanlarda zorlanmasının ardından W15'inin sıralama turlarında Q3'e kalamayacağını düşünüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Britanyalı pilot ilk antrenman seansında 12. olurken, öğleden sonraki seansta 13. sıraya yerleşti.
Hamilton, Marina Bay pistindeki yavaş virajlarda çekişten yoksun olduğunu öne sürdü.
İkinci antrenmanın ardından konuşan Hamilton, takımın hafta sonu için yenilenen aracında pek çok değişiklik yapmaya çalıştığını ancak hiçbirinin tutmadığını belirtti.
"Çok zorlu bir gün oldu."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Ayar açısından her şeyi denedik ve hiçbir şey işe yaramadı gibi görünüyor."
"Gerçekten her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve sonra bir saniye geride olduğumuzu fark ediyoruz. Şu anda biraz kaybolmuş durumdayız."
İlk ve ikinci antrenman seansı arasındaki değişikliklerin yardımcı olup olmadığı sorusuna Hamilton şöyle yanıt verdi: "Hiçbir şey değişmedi."
"Çok şey denedik ve sürekli aynı şeyi elde ettik. Şu anda Q3'e kalamayacağız gibi görünüyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar