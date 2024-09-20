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Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Bu hafta sonu Q3'e kalamayabiliriz!"

Lewis Hamilton, cuma günkü antrenmanlarda zorlanmasının ardından W15'inin sıralama turlarında Q3'e kalamayacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Britanyalı pilot ilk antrenman seansında 12. olurken, öğleden sonraki seansta 13. sıraya yerleşti.

Hamilton, Marina Bay pistindeki yavaş virajlarda çekişten yoksun olduğunu öne sürdü.

İkinci antrenmanın ardından konuşan Hamilton, takımın hafta sonu için yenilenen aracında pek çok değişiklik yapmaya çalıştığını ancak hiçbirinin tutmadığını belirtti.

"Çok zorlu bir gün oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ayar açısından her şeyi denedik ve hiçbir şey işe yaramadı gibi görünüyor."

"Gerçekten her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve sonra bir saniye geride olduğumuzu fark ediyoruz. Şu anda biraz kaybolmuş durumdayız."

İlk ve ikinci antrenman seansı arasındaki değişikliklerin yardımcı olup olmadığı sorusuna Hamilton şöyle yanıt verdi: "Hiçbir şey değişmedi."

"Çok şey denedik ve sürekli aynı şeyi elde ettik. Şu anda Q3'e kalamayacağız gibi görünüyor."

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