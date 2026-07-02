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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Bu hafta sonu performans farkı iki katına çıkabilir"

Lewis Hamilton, bu hafta sonu gerçekleşecek Britanya Grand Prix'si öncesinde Ferrari'nin ve rakiplerin mevcut durumunu değerlendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde 2024 Belçika Grand Prix'sinden bu yana ilk kez galibiyete ulaşmış, Ferrari ile ilk zaferini kazanmıştı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu, Avusturya'da gerçekleşen yarışta umduğunu bulamadı. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Hamilton, ilk turlarda liderlik mücadelesi verse de yarış ilerledikçe geriye düştü ve damalı bayrağı beşinci sırada geçti. 

Silverstone öncesinde konuşan Hamilton, Avusturya Grand Prix'sinin takım için önemli bir gerçeklik kontrolü olduğunu söyledi.

Ferrari pilotu, "Öncesinde iyi performanslar sergiledik, ancak Avusturya'da da gördüğünüz gibi düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyoruz. Bunu virajlarda telafi etmek çok zor."

"Ama bence temel olarak çok iyi bir aracımız var. Şu anda yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek, elimizdekini en iyi şekilde kullanmak ve farkı kapatana kadar mümkün olduğunca fazla puan toplamak." dedi.

Silverstone'un hızlı virajlarının Ferrari'ye yardımcı olabileceği yönündeki görüşlere de değinen Hamilton, asıl sorunun uzun düzlükler olacağını söyledi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Bana göre bu hafta sonu güç ünitesi enerji kullanımının en kritik olduğu yarış olacak."

"Tüm pilotlar kendi aramızdaki grupta bunu konuşuyoruz. Bu pistte güç açısından oldukça zorlanacağız."

"Motoru şarj edebileceğiniz yalnızca birkaç viraj var. Bu yüzden turun büyük bölümünde elektrik desteği devre dışı kalacak ve en çok burada zorlanacağız."

"Hatta mevcut performans farkı iki katına bile çıkabilir."

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili de konuşan Hamilton, Ferrari'nin hâlâ önündeki rakiplerle arasındaki farkı kapatması gerektiğini söyledi.

Esprili bir dille konuşan Hamilton, "Mercedes garajına gidip onların araçlarının cıvatalarını sökmem dışında yapabileceğim pek bir şey yok!" dedi.

Ferrari pilotu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mercedes olağanüstü bir takım ve şu anda bunu net şekilde gösteriyor."

"Red Bull da son yarışta çok büyük bir adım attı. Bu yüzden Max'in de ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum. Güç ünitesi açısından da Mercedes seviyesindeler."

"Ama takım olarak inanmaya, sakin kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyiz."

"Her hafta sonu elimizden gelen maksimum performansı göstermemiz gerekiyor. Hatta mümkünse aracın potansiyelinin bile biraz üzerine çıkmalıyız."

"Takımdaki herkes inanılmaz motive olmuş durumda ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Benim isteyebileceğim tek şey de bu." 

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