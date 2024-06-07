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Formula 1 Kanada GP

Hamilton: "Bu hafta sonu öne daha yakınız"

Lewis Hamilton, Kanada Grand Prix'sindeki ilk iki antrenman seansının ardından iyimser olduğunu ve kendine güvendiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kanada'da yağışlı hava her iki seansı da etkiledi ve bu nedenle pistte geçirilen zamanı kısıtladı. 

Hamilton, Mercedes'in kesin konumunu tahmin etmek için çok erken olduğunu belirtmesine rağmen, günün ardından ilk hissi Red Bull, Ferrari ve McLaren'den oluşan ilk üç takıma yaklaşmaya başladıkları yönündeydi.

"Dürüst olmak gerekirse, mücadele içinde olduğumu hissediyorum ve gerçekten kendime güveniyorum. Ancak cumartesi günü piste çıkana kadar bilemeyeceğiz."

"Her iki koşulda da bugün gerçekten güçlü hissettim, bu yüzden gerçekten umutluyum. Bu hafta sonu öne daha yakın olduğumuzu hissediyorum."

İlk antrenman seansında piste çıkışta yaşanan 20 dakikalık gecikmenin ardından Hamilton piste ilk çıkan pilot olmak istediğini belirtti.

Ayrıca, geçen yılın sonunda Montreal pistinde gerçekleştirilen ve genel olarak çok daha pürüzsüz olduğu düşünülen yüzey yenileme çalışmalarına ilişkin anlayışını geliştirmek istediğini de ekledi.

Mercedes pilotu, "Harika bir duyguydu. Piste çıkmak için adeta can atıyordum, her saniye çocuklara 'Hadi piste çıkalım!' diyor ve onları acele ettiriyordum. Bunu koşullar ne olursa olsun pistte geçirdiğim zamanı en üst düzeye çıkarmak için istiyordum."

"Burası yapı taşlarının olduğu bir pist, bu yüzden pistte olabildiğince fazla zaman geçirmek ve hem koşulları hem de yüzeyde ve bazı pist dışı alanlarda yapılan değişiklikleri anlamak gerekiyor."

"Gerçekten iyi bir seanstı ve araç iyi hissettiriyordu. Seanstan büyük keyif aldım." dedi.

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