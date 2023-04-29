Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu genel hızlarının Melbourne'deki kadar iyi olmadığını söyledi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton sprint yarışında Carlos Sainz'ı geçmeye çalışırken Fernando Alonso'ya geçildi ve yedinci sırada finiş gördü.
Sainz'la olan savaşını kaybettiği ve geriye düştüğü için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Hamilton, "Pek sayılmaz. Bu sadece bir yarış ve bu kez kaybettim. Geriye düşmek asla harika değildir ama bazen böyle oluyor."
"Bu hafta sonu rahatlık konusunda bir problem yaşadığımı söyleyemem, sadece Melbourne'deki kadar hızlı değildik."
"Bugün öndeki araçların hızına sahip değildim ama bu sprint yarışında oldu ve bunun sebebini biliyorum."
"Ayarları inceleyeceğiz ve umarım yarın bazı iyileştirmeler yapacağız. Zor olacak ama her şey olabilir." cevabını verdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after the Sprint
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton yeni formatı beğendiğini fakat hafta sonunun kısaltılabileceğini söyledi.
"Format genel olarak hoşuma gitti. Bence hafta sonu çok fazla boş vakit var. Bunu daha kısa bir sürede veya günde yapabiliriz."
"Yani hafta sonu hâlâ üç gün üzerinden yapılabilir. Fakat takımlar buraya Pazartesi ya da Salı gibi çok erken bir noktada geliyorlar ve ben de sizin gibi Çarşamba günü geldim."
"Bugün seanslar arasında dört saat bekleme süresi vardı. Bence bugün en az üç seans yapabilirdik."
"Bence her gün üç seans yapabilirdik, gün içinde çok fazla zaman var."
"Tabii ki diğer tüm alt kategoriler devam ederken bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum."
"Fakat az önce de dediğim gibi, formatı beğendim. Genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarını severim, bu yüzden ikinci bir sıralama turlarına sahip olmak oldukça güzeldi."
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