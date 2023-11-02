Hamilton: "Bu hafta sonu iyi de olabiliriz, kötü de"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Interlagos'u en çok seven pilotların başında geliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan İngiliz pilot, sözlerine pisti ve Brezilya'yı överek başladı.

Hamilton, perşembe günü şöyle dedi: "Burası benim için her zaman özel bir yarış oldu. İlk Dünya Şampiyonluğumu burada kazandım. O zamanlar biraz çılgıncaydı çünkü burada asla yarışamayacağımı düşünüyordum."

"Evde çocukken bile bir futbol hayranı olarak Brezilya'yı desteklerdim. Kardeşimle FIFA oynardık ve o hep İngiltere'yi alırdı, ben ise hep Brezilya'yı tutardım."

"Ayrıca hepimiz için büyük bir kahraman olan Ayrton Senna da vardı. Burada yarıştığımızda onun varlığını hissediyoruz, bu çok güzel bir kültür."

"Interlagos ikonik bir pist. Artık böyle pistler yapmıyorlar. Tüm pilotların sevdiği bir yarış. Sıralama turlarında sürüş yapmak eğlenceli ama yarışlar da bir o kadar güzel. Geçiş yapabileceğiniz uzun bir düzlük var, ardından 1, 2 ve 3. virajlar geliyor. Sonrasında yine yapabileceğiniz 4. viraja kadar uzun bir düzlük var."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, podyumda

Nasıl performans sergileyecekleri sorusuna Hamilton, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Bence Red Bull her zamanki gibi hızlı olacak."

"Singapur hariç her pistte işe iyi çalışan bir araçları var. Ferrari'nin de hızlı olduğuna inanıyorum."

"Bence aracımız Austin'de olduğu gibi burada da iyi olabilir ama bunu tahmin etmenin bir yolu yok."

"İyi de olabilir, kötü de olabilir, bu yüzden elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız." dedi.

Hamilton, Ferrari ile olan ikincilik savaşından da keyif aldığını belirtti.

Hamilton, "Bu gerçekten eğlenceli bir mücadele."

"Bu adamlar Meksika'daki son yarışta sıralama turlarında harika bir iş çıkardılar ama neyse ki yarışta onları geçtik."

"Fakat bence bu son üç yarış çok yakın geçecek. Onları durdurmak için herkesin her şeyini vermesi gerekecek." dedi.