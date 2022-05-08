Hamilton: "Bu hafta sonu ilerleme kaydedemedik"

Haberi dinle

Cuma gününün ardından herkes Mercedes'in pole pozisyonu için çekişmesini bekliyordu ancak Lewis Hamilton, neredeyse ilk bölümde elenecekti.

Yeni set lastikle ikinci bölüme kalan İngiliz pilot, sonrasında son bölüme de kaldı ve yarışa altıncı başlayacak. Fakat Mercedes, önceki yarışlarda olduğu gibi neredeyse 1 saniye kadar geride kaldı.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hamilton, şöyle dedi: "Sıralama turları önceki üç yarışa kıyasla takım için daha iyi geçti ve bu sonucu aldığım için minnettarım."

"Gelişmeye devam ediyoruz. Hızı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Dışarıdan bakıldığında tam olarak belli olmasa da, takımdaki tüm çalışanlarımız inanılmaz çaba gösteriyorlar."

"Ne yazık ki her zaman istediğiniz kadar hızlı bir ilerleme kaydetmek mümkün olmuyor fakat herkes çok çalışıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Öndekilerle aradaki fark, sezon başındakiyle hemen hemen aynı. Sadece başımızı eğmemiz, odaklanmamız, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Bunu yaptığımız takdirde istediğimiz noktaya varacağız."

"Eninde sonunda o noktaya geleceğiz."

"Genel anlamda bu hafta sonu net adımlar attığımızı hissetmiyoruz ancak sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirdiğimde, sürüş yapmak daha rahattı."

"Yarış hızımız hakkında ise bir şey söyleyemem, bunu pazar günü görmemiz gerekecek."

"Şimdiye kadar araç içerisinde kendimi çok iyi hissetmedim ama bugün, lastikleri daha iyi bir aralığa getirdiğim zaman durum biraz daha umut vericiydi."

Hamilton, cuma günkü tempoları sorulduğunda ise şöyle dedi: "Dünkü hızımız kafa karıştırıcıydı. Neden gerçekte olduğumuzdan daha hızlı göründüğümüzü bilmiyoruz."

"Dünden sonra bugün bizim için biraz sürpriz oldu. Üçüncü antrenmanda epey geriye düştük. Bu açıdan sıralama turları sinir bozucuydu. Gerçekten herhangi bir adım atmadık... "

"Yarışta elimden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bugün yaptığım işten memnunum, sahip olduğum araçla elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu aracı sürmek çok zor."

"Fransız basınından biri pek iyi performans sergilemediğimi söylemişti fakat bugün çok iyi bir iş çıkardım ve bundan memnunum."