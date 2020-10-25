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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"

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Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"
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Portekiz GP'de kariyerinin 92. yarış zaferini alarak en çok yarış kazanan Formula 1 pilotu olma rekorunu ele geçiren Lewis Hamilton, başarılarını takımdaki herkese borçlu olduğunu söyledi.

2013'te Mercedes'e bir şampiyonluk, 26 pole pozisyonu ve 21 yarış zaferi ile katılan Hamilton, Mercedes'te geçirdiği 8. sezonunda Portekiz GP itibariyle yarış galibiyeti sayısını 92'ye, pole pozisyonu sayısını ise 97'ye yükseltti. Hamilton pole pozisyonu ve yarış galibiyeti alanlarında rekorun sahibi konumunda.

Portekiz'de 92. yarış zaferini elde eden Hamilton, bu başarıyı takımdaki herkese borçlu olduğunu söyledi.

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Hamilton, " Öncelikle, bu başarıyı gerçekten buradaki ve fabrikadaki herkesin çok yoğun çalışmasına borçluyum. Sürekli olarak yenilikler buluyorlar ve çıtayı yükseltiyorlar. Her sene hedef daha da yükseliyor. Onlarla çalışmak gerçekten bir ayrıcalık, bu yüzden yaşadığım tüm bu anlar için onlara minnettarım."

"Dayanıklılık seviyemiz Mercedes ve Petronas, tüm partnerlerimiz sayesinde inanılmaz seviyede. Başarılara rağmen kimse rahatlamıyor. Herkes sürekli olarak zorlamaya devam ediyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bu işbirliği size ilham veriyor. Daha önce böyle bir şey görmemiştim."

"Bugün zordu ve lastik sıcaklıkları önemliydi. Ayarlarımda bu durumu idare etmeyi başardım." dedi.

Hamilton yarışa ilk sıradan başlayıp ilk virajda yerini korusa da, lastiklerini ısıtmakta zorlanınca hem takım arkadaşına, hem de McLaren pilotu Carlos Sainz'a geçilmekten kurtulamadı.

Hamilton, "Yarıştan hemen sonra yağmur yağacağını söylediler ancak startta birkaç damla düşmeye başladı. İyi bir kalkış yaptım ancak 7. virajda çok büyük bir arkadan kayma yaşadım."

"O anın ardından ne olacağını bilmiyordum. Çok ciddi bir şekilde yavaşladım ve muhtemelen o esnada Valtteri'ye karşı yerimi savunabilirdim. Ancak bunu yapmadım ve daha sonra mücadele etme kararı verdim. Neyse ki bunu yapabildim." dedi.

 

Hamilton, yarışın son bölümüne doğru telsizden bacağına kramp girdiğini söyledi ancak bu durum performansını olumsuz etkilemedi. Mercedes pilotu, yarışın en hızlı turunu da elde etti.

Hamilton, "Bu inanılmaz fiziksel bir spor. Sağ baldırıma kramp girdi. Bu yüzden düzlükte ayağımı çok fazla çekiyordum çünkü çok acı çekiyordum. Ancak bir şekilde bunu aşmayı başardım. Tüm tur boyunca ayağımı kaldıramazdım." dedi.

Mercedes'te elde ettiği ve 92. yarış zaferini değerlendiren Hamilton, "Bugün geldiğim pozisyonu ancak hayal edebilirdim. Bu takıma gelmeye ve bu harika insanlarla birlikte çalışmaya karar verdiğimde elimde sihirli bir küre yoktu. Ancak işte buradayım ve her günün keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Aynı doğrultuda ilerliyoruz ve bu sayede bu başarıları görüyorsunuz."

"Bugün babam da burada. Bu harika bir şey. Üvey annem Linda ve Roscoe da burada. Bugün çok mutlu bir gün."

"Bugün yaşananları tam olarak anlamam biraz zamanımı alacak ancak bitiş çizgisini görürken dahi hâlâ zorluyordum. Hâlâ yarışma kafasındaydım. Şu an kendimi ifade etmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum." dedi.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, arrives in Parc Ferme after securing his record beating 92nd win

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, arrives in Parc Ferme after securing his record beating 92nd win
1/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win
2/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win
3/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme after securing his record beating 92nd win

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme after securing his record beating 92nd win
4/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme after securing his record breaking 92nd win
5/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
6/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
7/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
8/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
9/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme
10/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme after taking his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme after taking his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history
11/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton
12/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton
13/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton
14/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton
15/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton after taking his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton after taking his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history
16/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates on the podium with the trophy

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates on the podium with the trophy
17/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates on the podium with the trophy

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates on the podium with the trophy
18/21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 celebrate in Parc Ferme

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 celebrate in Parc Ferme
19/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates in Parc Ferme

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates in Parc Ferme
20/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates on the podium after winning his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates on the podium after winning his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history
21/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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