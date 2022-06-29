Hamilton: "Bu arkaik zihniyetin değişmesi lazım"

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Geçtiğimiz günlerde, Piquet,'in geçen yılın sonlarına doğru katıldığı bir podcast'te Hamilton'a yönelik ırkçı bir ifade kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan ifadeler, taraftarların tepkisine yol açtı.

Piquet'in yorumlarına tepki gösteren FIA ve F1 eski şampiyonu kınarken, Mercedes'de Hamilton'a desteklerini belirten bir açıklama yayınladı. ​

Konuyla ilgili tepkisini sosyal medyadan dile getiren Hamilton, ilk olarak Portekizce bir tweet atarak, "Zihniyet değiştirmeye odaklanalım." yazdı.

Ardından bir tweet daha atan Hamilton, "Bu, dilden daha fazlası."

"Bu arkaik zihniyetlerin değişmesi gerekiyor, bunun sporumuzda yeri yok. Hayatım boyunca buna benzer davranışlarla çevriliydim ve her zaman hedef tahtasındaydım."

"Neyin ne olduğunu öğrenecek bolca zaman vardı. Artık harekete geçme zamanı". ifadelerini kullandı.

Bu tweetlerden önce Hamilton, "Ya Lewis Hamilton 'Nelson Piquet kimdir?' diye tweet atıp ardından Twitter'ı kapatırsa" diyen bir hayran tweet'ine yanıt vermiş ve bu tweet'i "Hayal edin" diyerek retweetlemişti.

Nelson Piquet Photo by: Rodrigo Ruiz

Formula 1 tarihinin ilk ve tek Siyahi pilotu ve Siyahi şampiyonu olan Hamilton, bir süredir motor sporlarında birtakım değişikliklere gidilmesi yönündeki çabalara liderlik ediyor.

2020 sezonunun başlamasından yaklaşık bir ay önce George Floyd'un öldürülmesi ve ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı hareketlerin dünyaya yayılmasının ardından Hamilton, F1'in ırkçılık karşıtı ve çeşitliliği arttırmayı amaçlayan yeni vizyonunun da sesi oldu.

FIA, F1 ve Mercedes'in yanı sıra, diğer takımlar da Hamilton'a desteklerini belirttiler.

Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Ferrari, "Her türlü ayrımcılığa karşı F1, Lewis Hamilton ve Mercedes AMG-F1'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Aston Martin ise, "Lewis Hamilton'ın ve dünyanın her yerinde ırkçılık veya her türlü ayrımcılıktan etkilenen herkesin yanındayız. Ne sporumuzda ne de toplumumuzda bu tür iğrenç davranışlara yer yok.” şeklinde bir açıklama yaptı.