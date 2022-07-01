Hamilton: "Bu araçla eskisi gibi süremiyorsunuz"

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Mercedes, Britanya GP öncesi işe yaramasını umduğu birkaç güncelleme getirdi ve cuma günkü antrenmanlarda güçlü bir form sergiledi.

Hamilton, Mercedes'in güçlü göründüğü ikinci antrenman seansında çok iyi bir tempo yakaladı ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde güçlüydü.

İngiliz pilot en hızlı turunda Sainz'ın 0.163 saniye gerisinde ikinci oldu.

Hamilton, seanstan sonra şunları söyledi: "İyi bir gündü. Pistin bir virajında veya yarısında yağmur yağıyorken diğer kısımları kuru olabiliyor."

"Altıncı, yedinci virajlar ve biraz da dokuzuncu viraj ıslaktı. Kalan kısımlar kuruydu. Bu da geçiş lastiklerinde kalmayı zorlaştırdı çünkü parçalanırdı."

"Aynı zamanda kuru zemin lastiklerinde olmak için de fazla ıslaktı. Fakat yine de iyi bir sürüş çıkardık, yaklaşık 10 tur attım ve bundan memnunum. Sanırım diğerleri bu kadarını yapamadı."

"İkinci olmak oldukça iyi hissettiriyor. Hâlâ oldukça zıplama var, düzlükler değil ama virajlar, araç ve lastikler için oldukça sert. Yani hâlâ yapacak işlerimiz var. Yine de öne doğru küçük bir adım atılmış gibi hissettiriyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, Kanada'da aracı her zamanki gibi süremediğini söylemişti.

İngiliz pilot, Silverstone'da sürmenin farklı hissettirip hissettirmediği sorulduğunda şu cevabı verdi: "Bu araçla aynı pistte sürüyor gibi hissetmiyorsunuz. Pistte eskisi gibi süremiyorsunuz, çok sertler."

"Sürüş karakteristiği ve dalgalanmanın çoğu sürüş sertliğinden kaynaklanıyor. Yani farklı hissettiriyor ama yine de eğlendim. Birinci viraj, Maggots ve Becketts hâlâ çok iyi. Benim favori virajlarım." dedi.

İngiliz pilot, son olarak takımın getirdiği güncellemelerden bahsetti: "Güncellemenin sürüşle ilgisi yoktu, yere basma gücüyle alakalıydı ve karşılaştırma yapmak zordu çünkü tamamen iki farklı pistteyiz. Düşük hızlı bir pistten, orta ve yüksek hızlı bir yere geldik."

"Geçtiğimiz hafta araçta kıyaslama yapamamıştım ama burası çok daha pürüzsüz ve çok daha iyi. Barselona'ya benziyor fakat en iyi pist burası, sürmek hâlâ efsane."

"Araçta biraz zorlanıyoruz. Uzun sürüş tempomuz diğerleri kadar iyi değil ama çok uzak da değiliz."