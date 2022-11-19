Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

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Sezonun son sıralama turlarının geride bırakılmasının ardından 2022 sezonu, Hamilton'ın kariyerinde hiç pole pozisyonu alamadığı ilk sezon oldu. Henüz bir yarış galibiyeti de elde edemeyen Hamilton'ın son umudu pazar günkü yarış gibi görünse de, Mercedes; Yas Marina'da umduğu performansı bulamamış gibi görünüyor ve rakipleri Red Bull, onların aksine bu pistte oldukça hızlı.

Seans sonrası Hamilton, "Sıralama turları tekdüzeydi ve bizim için kolay değildi."

"Öndekilerle aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum, düzlüklerde yaklaşık 0.6 saniye kaybediyoruz."

"Performansımız Austin'den önceki yarışları andırıyor ve yunuslama problemi geri döndü, gelecek sezon bu gibi problemleri halletmemiz gerekiyor." dedi.

Gelecek sezonki araçtan beklentileri sorulduğunda yedi kez Dünya Şampiyonu, "Fren, yunuslama ve sürüklenme sorunlarını halletmemiz gerekiyor."

"Belli ki yere basma gücümüz var, sadece daha verimli bir araca ihtiyacımız var."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bence takımdaki herkes sorunların tam olarak ne olduğunu ve nerede yanlış yaptığımızı biliyor, o yüzden bir daha böyle bir araç tasarlanmayacağından eminim."

"Açıkçası, bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum ve bir daha sürmeyi planlamıyorum. Kontratımda bunu 'kesinlikle bir daha kullanmak istemediğim bir araç' olarak belirteceğim." dedi.

Hamilton, bu hafta sonu ardından emekliye ayrılacak olan Sebastian Vettel için düzenlenmesine ön ayak olduğu yemek hakkında da konuştu.

Hamilton, "Bunun gerçekten önemli olduğunu düşündüm."

"Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyorduk, sanırım en son bunu yıllar önce Çin'de yapmıştık."

"Seb harika biri, harika bir konuşma yaptı ve kariyeri boyunca edindiği bütün deneyimleri daha genç olan pilotlara aktarmaya çalıştı."

"Bence bu pilot kadrosunda, hepimizin arasında inanılmaz bir uyum var. Bunu daha sık yapma kararı aldık." dedi.