Hamilton: “Bu akşam mühendislerimle zorlu tartışmalar yapmam gerek”

Monte Carlo caddelerindeki sıralama turlarında Valtteri Bottas 3. olurken takım arkadaşı Hamilton, sadece 7. sıraya yerleşerek büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştı.

Hamilton için en büyük sorun lastiklerini çalıştıramaması oldu ve takımın daha iyi bir iş çıkarabileceğini söyledi.

Hamilton, “Bu akşam ya da belki hafta sonunun ardından mühendislerimle zorlu tartışmalar yapmam gerekecek.”

“Daha önce yapılması gereken ama yapılmayan şeyler oldu. Fakat bundan ders çıkaracağız ve bir sonraki yarışta birlikte daha güçlü olacağız.” dedi.

Takımın ne konuda gelişmesi gerektiği sorulduğunda Hamilton, “Hayır, bunu söyleyemem. Benim açıdan bu çok sinir bozucu ama durum bu.”

“Bunun hakkında çok şey söyleyemem ve takımı çok eleştirmek de istemem ama kapalı kapıların ardında bunu yapacağım. Daha sıkı çalışmamız gerek.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, takımın perşembe günkü antrenman seanslarında güven verici bir atmosfer sağlayamadığını kabul etti ve araçta yapılan ayarlamaların, onlara cumartesi günü tamamen ters yönde yansıdığını belirtti.

İngiliz pilot, “Felaket bir üçüncü antrenmandan sonra araçta birçok değişiklik yapıldı. Fakat bu değişiklikler tamamen ters tepti ve hedeften uzaklaştık.”

“Bunun ardından lastiklerde biraz değişiklik yaptık ve geriye doğru bir adım atmış olduk. Bunun sonucunda araç hiç olmadığı kadar kötü oldu. Bu yüzden bence zaten perşembeden itibaren yolumuzu kaybetmiştik.” dedi.

Mercedes’in lastikleri rakipleri Ferrari ve Red Bull kadar hızlı çalışmaya başlamamasıyla biliniyor ve Hamilton rahat hissettiği hiçbir noktanın olmadığını söyledi.

Hamilton, “Kesinlikle lastikleri ısıtmakta zorlandık ve bu daha düşük enerjili bir pist olduğundan daha da zorlaştı.”

“Çok hızlı olduğumuz hiçbir alan yoktu ve bugün bu çok, çok daha kötü bir hale geldi.”

“Valtteri’nin lastiklerini nasıl çalıştırdığını bilmiyorum. Son turda biraz yol tutuşu yakaladım ama bu çok kısa sürdü, bu yüzden bunun üzerine çok fazla analiz yapacağız.”

“Tabii ki 7. sıradan başlamak güzel değil ama hasarı azaltmak için yarın elimden geleni yapacağım. Bir şekilde öne geçmenin yolunu bulmaya çalışacağım.” dedi.