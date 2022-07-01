Hamilton, Britanya'dan men edileceği iddialarına sert çıktı: "FIA'nın yapması gereken daha büyük işler var"

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FIA, bu sezon başladıktan sonra pilotların kurallara uygun bir şekilde giyinmesi gerektiğini ve yarışlarda mücevher kullanmamaları gerektiğini belirtmişti. Bu kapsamda Hamilton'a burnundaki piercing dahil mücevherlerini çıkartması gerektiği bildirildi.

Hamilton Silverstone'daki yarış öncesinde vücudunda takılı olan mücevherlerini çıkartmadı ve son dönemde yaşanan tüm tartışmaların ardından yeniden mücevher konusunun gündeme gelmesinin bir tür çılgınlık olduğunu söyledi.

Motorsport.com'un da yer aldığı medyaya konuşan Hamilton, "Kusura bakmayın ama, demek istediğim şey, dünyada bu kadar şey olup biterken insanların buna odaklanması bir tür çılgınlık."

"Bunun endişe verici olduğunu söyleyebilirim. Kızartmamız gereken çok daha büyük balıklar var (Yapacak daha önemli, daha büyük işlerimiz var.). Ben veganım bu yüzden balık kızartmıyoruz ama ne demek istediğimi biliyorsunuz!" dedi.

Bu hafta sonu öncesinde Hamilton, eski dünya şampiyonlarından Brezilyalı Nelson Piquet'in kendisi hakkında söylediği ırkçı ifade nedeniyle konuşmak zorunda kalmıştı.

Piquet, konu hakkında yeni bir açıklama yaparak katılmış olduğu programda söylediği şeyin ırkçı saldırı amaçlı olmadığını, kendi dillerinde bunun daha normal kabul edildiğini söylemişti.

Red Bull ise Formula 2'de mücadele eden sürücülerinden Juri Vips'i, bir oyun yayınında söyledikleri nedeniyle sürücü programından çıkardı.

Hamilton, "Gerçekten daha önemli sorunlara odaklanmaya başlamamız gerek. Bu hafta sonu yarışacağım."

"FIA ile çalışacağım. Bu konunun özellikle çok büyük olmadığını söyleyebilirim. Bu konuda ilerleme kaydedebilmek için FIA Başkanı Mohammed ve onun ekibiyle çalışacağım." dedi.