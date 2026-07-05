Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Ferrari pilotu ve takım temsilcisi, Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin tek ve çift sarı bayraklara uyulmasını düzenleyen B1.8.4 maddesinin olası ihlali kapsamında hakemlerin karşısına çıkacak.

FIA'nın yayımladığı çağrı belgesinde ihlalin tam olarak hangi anda gerçekleştiği belirtilmedi. Ancak yarış kontrolü, yarış sırasında olayın Britanya saatiyle 16:03:34'te meydana geldiğini bildirdi. Bu an, Audi pilotu Nico Hülkenberg'in düzlüğe yaklaşırken aracını kenara çekmesinden kısa bir süre sonrasına denk geliyor. Söz konusu bölümde Hamilton, birkaç tur önce geçtiği Max Verstappen'e karşı pozisyonunu korumaya çalışıyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, podyum seremonisinin hemen ardından, yerel saatle 17:00'de hakemlerin karşısına çıkmak üzere çağrıldı.

Hamilton, yarış esnasında da start prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle beş saniye zaman cezası almıştı.

Hakemler, Ferrari pilotunun start ışıkları tamamen sönmeden önce aracını hareket ettirdiğine hükmetmişti. Hamilton bu cezayı ilk pit stopu sırasında çekti.

Hakemler kararlarında şu değerlendirmeye yer verdi: "Hakemler, üçüncü kırmızı ışık yandıktan sonra ve start sinyali verilmeden önce 44 numaralı aracın hareket ettiğini tespit etti."

"Bu durum, araç içi kameradan lastik üzerindeki sarı Pirelli yazısının ışıklar sönmeden önce yukarı ve ileri doğru dönmesi sayesinde açık şekilde görüldü."

"Hareketin sınırlı olması ihlali ortadan kaldırmaz. Bu zaman aralığında gerçekleşen her türlü hareket hatalı start veya start sinyalinden önce hareket etme olarak değerlendirilir."

"Bu nedenle hakemler, 44 numaralı aracın FIA Formula 1 Yönetmeliği'nin B5.11.1 maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve küçük çaplı hareketler için öngörülen standart cezayı uygulamıştır."

Hamilton, aldığı beş saniye cezasına rağmen yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Ancak sarı bayrak ihlali nedeniyle ilave bir ceza verilmesi durumunda sonuç çok daha ağır olabilir.

Britanya Grand Prix'si güvenlik aracı arkasında tamamlandığı için, Hamilton'ın alacağı beş saniyelik ek bir zaman cezası bile Britanyalı pilotun üçüncülükten 14. sıraya düşmesine neden olacak.

Hamilton, Sky Sports F1'e konuyla ilgili şunları söyledi: "Muhtemelen ceza alacağım... Sarı bayrağı görmedim ve geçtim."

"Yani erken kalkış, sarı bayrak ihlali... Maalesef böyle durumlarda her şey üst üste geliyor."