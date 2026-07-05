Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından olası bir sarı bayrak ihlali nedeniyle FIA hakemleri tarafından ifadeye çağrıldı.

Ronald Vording Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ferrari pilotu ve takım temsilcisi, Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin tek ve çift sarı bayraklara uyulmasını düzenleyen B1.8.4 maddesinin olası ihlali kapsamında hakemlerin karşısına çıkacak.

FIA'nın yayımladığı çağrı belgesinde ihlalin tam olarak hangi anda gerçekleştiği belirtilmedi. Ancak yarış kontrolü, yarış sırasında olayın Britanya saatiyle 16:03:34'te meydana geldiğini bildirdi. Bu an, Audi pilotu Nico Hülkenberg'in düzlüğe yaklaşırken aracını kenara çekmesinden kısa bir süre sonrasına denk geliyor. Söz konusu bölümde Hamilton, birkaç tur önce geçtiği Max Verstappen'e karşı pozisyonunu korumaya çalışıyordu. 

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, podyum seremonisinin hemen ardından, yerel saatle 17:00'de hakemlerin karşısına çıkmak üzere çağrıldı.

Hamilton, yarış esnasında da start prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle beş saniye zaman cezası almıştı.

Hakemler, Ferrari pilotunun start ışıkları tamamen sönmeden önce aracını hareket ettirdiğine hükmetmişti. Hamilton bu cezayı ilk pit stopu sırasında çekti. 

Hakemler kararlarında şu değerlendirmeye yer verdi: "Hakemler, üçüncü kırmızı ışık yandıktan sonra ve start sinyali verilmeden önce 44 numaralı aracın hareket ettiğini tespit etti."

"Bu durum, araç içi kameradan lastik üzerindeki sarı Pirelli yazısının ışıklar sönmeden önce yukarı ve ileri doğru dönmesi sayesinde açık şekilde görüldü."

"Hareketin sınırlı olması ihlali ortadan kaldırmaz. Bu zaman aralığında gerçekleşen her türlü hareket hatalı start veya start sinyalinden önce hareket etme olarak değerlendirilir."

"Bu nedenle hakemler, 44 numaralı aracın FIA Formula 1 Yönetmeliği'nin B5.11.1 maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve küçük çaplı hareketler için öngörülen standart cezayı uygulamıştır."

Hamilton, aldığı beş saniye cezasına rağmen yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Ancak sarı bayrak ihlali nedeniyle ilave bir ceza verilmesi durumunda sonuç çok daha ağır olabilir.

Britanya Grand Prix'si güvenlik aracı arkasında tamamlandığı için, Hamilton'ın alacağı beş saniyelik ek bir zaman cezası bile Britanyalı pilotun üçüncülükten 14. sıraya düşmesine neden olacak.

Hamilton, Sky Sports F1'e konuyla ilgili şunları söyledi: "Muhtemelen ceza alacağım... Sarı bayrağı görmedim ve geçtim."

"Yani erken kalkış, sarı bayrak ihlali... Maalesef böyle durumlarda her şey üst üste geliyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Ronald Vording

Mekies: "Mercedes’ten üstün olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Mekies: "Mercedes’ten üstün olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok"

Wolff, FIA'nın ADUO kararını savundu: "Sistem tam olması gerektiği gibi çalışıyor"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Wolff, FIA'nın ADUO kararını savundu: "Sistem tam olması gerektiği gibi çalışıyor"

Red Bull'un talebi üzerine ADUO açıklaması ertelendi!

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Red Bull'un talebi üzerine ADUO açıklaması ertelendi!
Daha fazlası
Lewis Hamilton

Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı

Ferrari'nin güncellenmiş "Macarena" arka kanadı ortaya çıktı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Ferrari'nin güncellenmiş "Macarena" arka kanadı ortaya çıktı

Hamilton: "Bu hafta sonu performans farkı iki katına çıkabilir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Bu hafta sonu performans farkı iki katına çıkabilir"
Daha fazlası
Ferrari

Wolff şaşkın: "Ferrari, sınırsız güncelleme hakkına sahip gibi"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Wolff şaşkın: "Ferrari, sınırsız güncelleme hakkına sahip gibi"

Chadwick: "Ferrari'nin asıl sorunu yetersiz düzlük hızı ve aşırı ısınma"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Chadwick: "Ferrari'nin asıl sorunu yetersiz düzlük hızı ve aşırı ısınma"

Montoya: "Hamilton, Verstappen ile geçmişini unutmuyor!"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Montoya: "Hamilton, Verstappen ile geçmişini unutmuyor!"

Son Haberler

Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle