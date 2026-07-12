Hamilton: "Britanya GP startında 19 yaşındaki Antonelli'den daha hızlıydım!"
Lewis Hamilton, Silverstone hafta sonunda yaşı nedeniyle reflekslerinin yavaşladığı yönündeki yorumlara esprili bir yanıt vererek, Britanya Grand Prix'sinin startında Kimi Antonelli'den daha hızlı reaksiyon verdiğini söyledi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Ferrari'ye transferinin ardından zorlu geçen 2025 sezonunda 156 puan toplayan Lewis Hamilton, 2026 sezonunun ilk dokuz yarışında ise 147 puana ulaşarak geçen yılki toplam puanına neredeyse şimdiden yetişti.
Britanyalı pilot, Ferrari'deki ikinci sezonunda önemli bir çıkış yakalarken, takım arkadaşı Charles Leclerc'e karşı 39 puanlık avantaj elde etmesi de performansındaki yükselişi gözler önüne serdi.
Yedi kez dünya şampiyonu pilot, pilotlar klasmanı lideri Andrea Kimi Antonelli'nin yalnızca 32 puan gerisinde yer alıyor.
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hamilton ayrıca 2026 sezonunda şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışları tamamlayan tek pilot olmayı başardı. Britanyalı pilot, geride kalan dokuz yarışta toplam 559 tur atarken, sezonun her yarış hafta sonunda puan alan tek isim konumunda bulunuyor.
Son saatlerde sosyal medyada yayımlanan bir videoda Hamilton'ın, Silverstone hafta sonunda kendi VIP ağırlama alanı House44'te taraftarlarıyla sohbet ettiği anlar paylaşıldı.
Sohbet sırasında konu 41 yaşındaki Hamilton'ın yaşı ve bunun pist üzerindeki etkilerine geldi.
Hamilton ise bu yorumlara gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Reflekslerimin yavaşladığına dair anlatılanların tamamı tamamen saçmalık."
"Dün startta Kimi'den daha hızlı reaksiyon verdim, hem de onun yaşı daha 19!"
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Hamilton: "Britanya GP startında 19 yaşındaki Antonelli'den daha hızlıydım!"
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