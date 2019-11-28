Hamilton: “Brezilya’daki strateji hatası büyük bir sorun değil”

Altıncı dünya şampiyonluğunu Amerika GP’de ilan eden Hamilton, Brezilya GP’de pist üzerinde üçüncü olmasına rağmen son turlarda Alex Albon’a çarptığı için ceza almış ve yedinciliğe gerilemişti.

Yarışın son bölümündeki güvenlik aracı periyodunda pite alınan Hamilton, Albon ve Pierre Gasly’nin arkasında dördüncü sıraya gerilemişti.

Mercedes teknik direktörü James Allison bu kararın “düpedüz aptallık” ve “çaylak hatası” olduğunu itiraf etmişti. Ancak Hamilton, her iki dünya şampiyonası da zaten kazanılmış olduğu için takımın riskli yaklaşımını savundu.

Abu Dhabi’deki sezon finali öncesinde konuşan Hamilton, “Bu bizim için büyük bir drama değil.”

“Eğer hâlâ şampiyonluk için savaşsaydık bu olmazdı diye düşünüyorum. Denemeler yapıyorduk, biraz daha risk almaya çalışıyorduk ve işe yaramadı.”

“Ancak bu tür tecrübeleri edinmek bizim için iyi ve muhtemelen bu hafta sonu, daha yumuşak geçen hafta sonlarına göre daha fazla şey öğrendik.”

“Bunun hakkında açık şekilde konuşuyoruz. Kişisel olarak, sonlarda pite gelmeyi ben istedim. Bana seçenek sunuldu ancak piste nerede döneceğim konusunda biraz yanlış bilgi verildi.”

“Daha sonra güvenlik aracının normalden biraz daha uzun sürmesi gibi şeyler de bunun üstüne geldi.”

“Doğal olarak, bazı şeylerin önemini sonradan anlamak harika bir şey ve geri dönüp bunu değiştirmek istersiniz. Ancak verdiğimiz karardan pişmanlık duymuyorum, çünkü bu hafta sonu ve gelecek sene uygulayabileceğimiz birçok şey öğrendik.”

“Brezilya kesinlikle harika bir yarış değildi, ancak hafta sonlarında sadece olumsuz şeylere odaklanmak yerine olumlu alanları kabullenmek gerçekten önemli.”

“Doğal olarak, bitirmem gereken pozisyonda bitiremememin olumsuzluğunu kabullenmek de iyi bir şey.”

“Ancak olumlu şeylerle ayrılmak da iyi ve hafta sonundan elde edebileceğimiz birçok olumlu şey var.”

“Bunun gibi bir hafta sonu daha istemiyorum, bu yüzden bu hafta sonu işleri doğru şekilde yapacağım ve tam gaz devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.