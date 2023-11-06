Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Lewis Hamilton, Mercedes W14 aracının tabanının, takımın Brezilya GP'sindeki kötü performansına yol açan temel faktör olduğuna inanıyor.
Hamilton startta önündeki Lance Stroll ve Fernando Alonso'yu geçerek kısa süreliğine üçüncü sıraya yerleşti, ancak daha sonra geriledi ve bir noktada DRS'si açık olsa bile öndeki araca atak yapamadığından şikayet etti.
Hamilton yarış sonunda sekizinci olurken, yarış takım arkadaşı George Russell için daha da kötü bir şekilde sonlandı. Russell, hararet sorunu nedeniyle yarıştan çekildi.
Motorsport.com tarafından performansı sorulduğunda Hamilton, "Sorun tabandan kaynaklanıyordu."
"Taban görevini yapmıyordu ve aracı aşağı çekmiyordu. Bu da bizi daha yüksek bir kanada geçmeye itti ve düzlüklerde aşırı derecede sürüklenmemize sebep oldu."
"Düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyorduk ve virajlarda da kayıyorduk. Bu pistte durumun neden böyle olduğunu araştırmamız gerekiyor." yanıtını verdi.
Hamilton, startta iki Aston Martin'i geçmenin bile iyimser bir durum olmadığını söyledi.
Hamilton, "Zor bir gün geçireceğimizi biliyordum çünkü Cumartesi'den sonra araçta hiçbir şey değişmedi."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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"Dün beklenmedik bir tempo eksikliğiyle lastikleri adeta yiyip bitirdim. Bugün daha iyi sürdüğümü düşünüyorum ama ne yazık ki yavaştık."
"Eminim ayar konusunda daha iyi yapabileceğimiz bir şeyler vardır, ancak bunun bizi yukarı taşıyıp taşımayacağını söyleyemem." dedi.
Bütün bunlara ek olarak Hamilton, bir noktada sol ön tekerleğinin sağa dönüyormuş gibi hissettiğini bildirdi.
"Bu çok garipti."
"Acaba lastiğin bakımı yapılmamış olabilir mi diye düşündüm çünkü ben sola giderken araç sağa dönmeye başladı. Ama sonunda her şey yolundaydı, galiba rüzgardan kaynaklıydı."
Hamilton Interlagos'taki sorunların piste özgü mü yoksa daha genel bir durum mu olduğunu bilmiyor.
Mercedes pilotu, "Açıkçası, bunu söylemek zor."
"Nihayetinde bir aksilik yaşıyoruz ve takım olarak bir araya gelerek ilerlemeye çalışacağız."
"Bugünün ardından, hafta içerisinde çok fazla analiz yapacağız ve eminim ki 'Belki bunu yapsaydık daha iyi olurdu' dediğimiz şeyler olacak. Ama bence araç bir nedenden dolayı sorun yarattı." şeklinde konuştu.
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