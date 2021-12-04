Hamilton, cuma günü Brezilya'daki motoru kullanmamış

Lewis Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarının her ikisinde de en hızlı isim olmayı başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Cuma günü, genel olarak pisti ve lastikleri anlamak adına önemli olduğu için, sürücüler araç temposuna çok fazla odaklanmadılar. Bunun yerine pistte mümkün olduğunca tur atıp, en dengeli ayarları bulmaya çalıştılar.

Bu açında Mercedes ve Red Bull henüz elini açmamış gibi görünüyor.

Mercedes, bu hafta sonu yapılacak yarışta, Brezilya'da Lewis Hamilton'ın aracına takılan en yeni motoru kullanacağını açıklamıştı. Fakat cuma günkü antrenman seanslarında durum böyle değildi.

Mercedes, Hamilton'ı daha eski bir ünite ile piste çıkardı ve İngiliz pilot, daha yavaş motora rağmen en hızlı isim oldu.

Takım bu üniteyi bugün W12'ye yerleştirecek.

Diğer tarafta Red Bull da cuma günü oldukça muhafazakar bir motor moduyla piste çıktı ve bu da Max Verstappen'in düzlüklerde kaybettiği zamanı açıklıyor.

Hafta sonu için en iyi motor modunu arayan Honda, aynı zamanda seansı üçüncü sırada bitiren Pierre Gasly ile farklı bir motor haritası denedi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, iki şampiyonluk adayının da gerçek potansiyeli, cumartesi günü ortaya çıkacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images