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Hamilton, Brezilya mahkemesinin Piquet'ye verdiği cezadan memnun

Lewis Hamilton, Brezilyalı yetkilileri Nelson Piquet'e karşı harekete geçtikleri ve üç kez Formula 1 dünya şampiyonu olan pilotu ırkçı ve homofobik yorumlarından "sorumlu" tutarak cezalandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Hamilton, Brezilya mahkemesinin Piquet'ye verdiği cezadan memnun
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Piquet, Kasım 2021'de bir podcast'te o yılki Britanya Grand Prix'sinde Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşananlarla ilgili bir soruya yanıt olarak yaptığı yorumlar nedeniyle Brezilya mahkemesi tarafından yaklaşık 1 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Kısa bir süre sonra Piquet, "söylediklerinin pek düşünülmeden söylendiğini ve bunu savunmadığını" söyleyerek özür diledi.

Piquet ayrıca, kullandığı ırkçı terimin aşağılayıcı olma niyetinde olmadığını ve "Brezilya'da yaygın ve tarihsel olarak 'adam' veya 'kişi' ile eşanlamlı olarak kullanılan ve asla gücendirme amacı taşımayan bir terim olduğunu" söyledi.

Bu konu, Brezilya Ulusal LGBT+ İttifakı da dahil olmak üzere dört grubun harekete geçmesiyle geçen hafta mahkemeye taşındı.

Piquet'ye 10 milyon Real (1.58 milyon £) manevi tazminat davası açtılar. Brezilya hukuk mahkemesindeki karar onların lehindeydi ancak para cezası bu miktarın yarısı kadardı.

Yargıç, para cezasının sadece "sivil sorumluluğun onarıcı işlevini değil, aynı zamanda (ve belki de esas olarak) cezalandırıcı işlevini de yansıttığını, toplum olarak bir gün ırkçılık ve homofobi gibi zararlı eylemlerden kurtulabilmek için gerekli" olduğunu söyledi.

Nelson Piquet

Nelson Piquet

Photo by: Rodrigo Ruiz

Bugün Melbourne'de gerçekleştirilen basın toplantısında Hamilton'a Piquet'ye verilen ceza soruldu.

Hamilton, "Sanırım olay olduğu zaman bunun hakkında yorum yapmıştım. Sanırım hâlâ genel olarak sadece nefretle dolu insanlara bir platform vermememiz gerektiğine inanıyorum."

"Brezilya hükümetini tebrik etmek isterim, bence birilerini sorumlu tutmak ve insanlara buna müsamaha gösterilmediğini göstermek için yaptıkları oldukça etkileyici."

"Irkçılık ve homofobi kabul edilemez ve toplumumuzda buna yer yok. Bu yüzden bu konuyu savunduklarını göstermelerini seviyorum."

"Uganda'da [eşcinsellik için ölüm cezası uygulayan bir yasa tasarısını geçiren] gördüğünüz üzere, daha fazla hükümetin bunu yapmasını diliyorum."

"Açıkçası [eşcinselliğe karşı yasalar yürürlükte olan] Afrika ve Orta Doğu'da 30'dan fazla ülke var."

"Bundan öğrenilebilecek çok şey var." dedi.

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