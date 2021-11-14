Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"

DRS'sindeki bir ihlalden dolayı cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarından diskalifiye edilmesinin ardından sprint yarışına 20. sıradan başlayan Hamilton, sprint yarışını 5. sırada tamamlamış ve hasarı azaltmıştı. İngiliz pilot, içten yanmalı motorunu değiştirdiğinden ötürü aldığı 5 sıra grid cezasından dolayı da Brezilya Grand Prix'sine 10. sıradan başladı.

7 kez dünya şampiyonu pilot, starttan itibaren yukarı sıralara tırmanmaya başladı ve 19. turda, lider Verstappen'in arkasında 2. sıraya yerleşti.

İki pit stop'un yapılmasının ardından ise Hamilton, Verstappen'le arasındaki farkı daha da kapamaya başladı.

Hamilton, Verstappen'i ilk olarak 48. turda 4. virajda geçmeye çalıştı ancak Verstappen, agresif bir savunmayla rakibine izin vermedi.

11 tur sonra, yine 4. viraja gelinirken Hamilton, Verstappen'i bu kez daha geçti ve rakibine virajda savunma yapma şansı bırakmadı.

İngiliz pilot, rakibinin önüne geçmesinin ardından yarışı rahat bir şekilde kontrol etti ve çizgiyi Verstappen'in 10 saniye kadar önünde geçti. Hamilton, bu galibiyetiyle birlikte şampiyonadaki puan farkını da 14'e indirdi.

Çok önemli bir galibiyete uzanan Hamilton, yarışın ardından şu ifadeleri kullandı: "Ne yarıştı ama! Takım harika bir iş çıkardı. Valtteri iyi bir iş çıkardı."

"Zorlayabildiğim kadar zorluyordum. Ancak önce gridin sonundan başlamam, sonrasında da 5 sıra grid cezasıyla birlikte bence bu geçirdiğim en zorlu hafta sonuydu."

"Babam bana 2004 senesini hatırlattığımı söyledi. Bahreyn'de F3 yarışındaydım. İlk yarışa sonuncu başladım ve 10. bitirdim. Sonrasında ise 1. oldum. Bu galibiyet babam için."

"Bu hafta sonuna gelirken, aradaki farkı bugün kapattığımız gibi kapatabileceğimizi düşünmüyordum."

"Ayrıca bütün bu şeyler, bize karşı gitmeye devam ettiler ve bence bu, herkes için şunu gösteriyor: Ne ile yüzleşirseniz yüzleşin pes etmeyin. Zorlamaya, savaşmaya devam etmelisiniz, asla ama asla savaşmayı bırakmayın. Ben de bu hafta sonuna böyle yaklaştım."

"Bu galibiyet, ilk galibiyetimmiş gibi hissettiriyor çünkü uzun süredir yarış kazanmamıştım."

Hafta sonu boyunca Brezilya'da büyük destek gören Hamilton, İngiltere'deki yarıştan bu yana pek destek göremediğini söyledi ve Brezilya'daki taraftarlara teşekkür etti.

"Senin harika ülkende [Massa ile konuşuyor] tribünlerden gelen bütün bu destekle, 2007 senesinde senmişim gibi hissettim. Hafta sonu boyunca gösterdikleri inanılmaz destekten dolayı çok minnettarım."

"Silverstone'dan bu yana [bu kadar] destek görmedim. Silverstone'dan bu yarışa kadar olan süreç zorlayıcıydı, dolayısıyla bu hafta sonu bütün bu desteği görmek, güzeldi. Hafta sonu boyunca 'Teşekkürler Brezilya' diyordum."

"Çok ama çok minnettarım."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates in Parc Ferme with a Brazilian flag Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images