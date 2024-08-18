Hamilton, Brad Pitt'in F1 filminde "saçmalık" dediği sahneleri açıkladı
Lewis Hamilton, Brad Pitt'in yer aldığı F1 filmi için hangi sahnelerin ona "saçmalık" dedirttiğini açıkladı.
Brad Pitt filming F1 race movie
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Hollywood yıldızı Pitt'in, eski bir yarış sürücüsünü canlandırdığı ve yeniden zafer günlerine dönmeye çalışan bir karakteri oynadığı bu filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Film, “F1” adını taşıyacak ve önümüzdeki yıl vizyona girecek.
Hamilton, filmin çekimleri sırasında hangi sahnelerin ona "saçmalık" dedirttiği sorulduğunda Esquire'a şunları söyledi:
“Bu sadece yarış senaryolarıyla ilgili oldu. Mühendislerin konuştuğu teknik jargonlar gibi şeyler… Ama özellikle yarış senaryoları, geçişler, pit stoplar ve stratejiler arasındaki sahneler gibi şeyler…”
“Bir kaza sahnesi olabilirdi; araba duvara çarpıyor, takla atıyor ve tekerleklerinin üzerine inip yoluna devam ediyor. Böyle şeyler Formula 1'de olmaz.”
Hamilton, senarist Ehren Kruger'ın birçok araştırma yaptığını, birçok yarış izlediğini ve ardından senaryoyu yazdığını belirtti. Ancak Hamilton, yazılan senaryoyu inceleyerek F1'e uymayan ve gerçekçi olmayan unsurları düzeltmeye çalıştığını ifade etti:
“Ehren çok sayıda araştırma yaptı, birçok yarış izledi, birçok yarışa geldi ve sonra bir senaryo yazdı.”
“Ama biz oturup yarışın neyle ilgili olduğunu konuştuk. Sonra o senaryoyu yazdıktan sonra, ben oturup ona saçma olan şeyleri söyledim ve F1'i düzgün yansıtmayan şeyleri düzeltmeye çalıştım.”
“Aynı zamanda bir yapım şirketi kurdum, yani bu adamlarla birlikte yapımcıyım.”
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
“Oyuncu kadrosunun çeşitli olmasını sağlamak, pit stopta bir kadının yer almasını sağlamak gibi şeylerde yer aldım, bu gerçek pistte hiç olmadı.”
“Hans Zimmer’ı bu filmin müziğini yapması için istemiştim, bu yüzden Hans Zimmer da var. Yönetmen Joe Kosinski, her şeyde beni dahil etmek konusunda harika bir iş çıkardı.”
Brad Pitt Gerçekten Araba Sürebiliyor Mu?
Aktör Pitt film için gerçek hayattaki birçok F1 Grand Prix'sinde sahneler çekti.
Geçen yılki İngiliz Grand Prix’sinde, gerçek kalabalığın önünde bir sahne çekmek için uyarlanmış bir F2 arabası sürdü. Hamilton, ünlü aktörün gerçekten araba kullanıp kullanamayacağı konusunda şu açıklamalarda bulundu:
"Los Angeles'ta bir piste gittik. Onu dışarı çıkardım ve yolcu koltuğunda oturdum, o sürdü. Gençken sürüş koçuydum. Bu, yarışırken yarı zamanlı olarak biraz para kazanmanın bir yoluydu.”
“Yarışçı olmayan kim bilir kaç sürücüyle oturdum. İyi olanları, kötü olanları hemen anlayabilirsiniz.”
“Hemen anladım, o işi kavramıştı. Onun DNA'sında var. Sadece bizim gibi üzerine eğilme şansı olmamış. Ama büyük potansiyeli var.”
Hamilton, Pitt’in bir yarış sürücüsü olarak özgün bir performans sergileyebileceğini düşünüyor ve şunları ekliyor:
"Evet, ama bunun zaman aldığını düşünüyorum. Sonuçta, elli yaşını aşmış birinin bir sezona katılıp bizim gençlerle savaşması pek görülmüş bir şey değil.”
“Ama sonra şu tartışmalar ortaya çıkıyor: Bunu nasıl yaparsınız? Geri dönüp savaşabilmek ve aynı şekilde tepki verebilmek için ne kadar eğitim almanız gerekir? Evet, bunun içinde çok fazla ayrıntı var."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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