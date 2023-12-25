Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Pitt, Damson Idris, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimlerin rol aldığı film şu anda geliştirme aşamasında olup, çekimler 2023 sezonu boyunca Britanya GP'si de dahil olmak üzere Grand Prix'lerde gerçekleştirildi.



Pitt ve Idris, Hamilton'ın da yapımcı olarak görev aldığı henüz adı konulmamış filmin görüntülerini çekmek için Silverstone'daki formasyon turunun yarısında yer aldı. Filmde yapımcı olarak Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Thomas Kosinski ve Jerry Bruckheimer da yer alıyor.



Hollywood grevleri nedeniyle prodüksiyonda yaşanan gecikmelerin ardından 2025'in başlarında vizyona girecek olan filmin, F1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan varlığıyla birlikte daha fazla hayranın F1'i 'anlamasına' katkıda bulunacağından emin.

Hamilton, "Film ufkun genişletilmesi yönünde atılmış büyük bir adım."

"Bence bu, Liberty'deki yeni liderliğin, Stefano [Domenicali] ve [Liberty Media CEO'su] Greg [Maffei]'nin yeni şeyler denemeye açık olma konusunda yaptıkları harika işin bir parçası."

"Bu filmi yapmamıza izin verilmesi, fazladan bir ekibin pistte olmasına ve bu film yıldızlarıyla çekim yapmasına izin verilmesi açısından imtiyazlara sahip olmamız... Daha önce hiç yapılmamış bir şey."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Brad Pitt filming F1 race movie

"Daha önce hiç yapmadığımız şeylere girişiyor olmamız harika ve dürüst olmak gerekirse, gerçekten olağanüstü bir iş çıkardıklarını düşünüyorum."

"Filmimizde de önemli bir rol oynayacak olan Vegas'a büyük bir ilgi var ve bu efsanevi sporun gerçek bir yansıması olduğundan emin olmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz."

"Ayrıca Miami ile birlikte, burada her biri farklı bir atmosfer sunan muhteşem taraftar kitlelerine sahip harika şehirlerimiz var."

"Her zaman [Amerika Birleşik Devletleri'nde] birden fazla yarışa ihtiyacımız olduğunu düşünmüşümdür çünkü insanların Grand Prix izlemek için gecenin bir yarısı, sabahın dördünde veya beşinde kalkmak zorunda kalmalarından şikayet ederdim. Yani, bu işe girmek gerçekten zor."

"Büyümeye devam etmemiz gerekiyor ve özellikle filmin buna yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Bu gerçekten uluslararası ya da küresel olan tek spor ve bu nedenle giderek daha fazla insanı bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Dışarıda hâlâ bu spora ilgi duymasını sağlamamız gereken çok sayıda insan var ve daha büyümemiz gereken çok şey var." dedi.