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Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Böyle bir yarışın ardından hislerimi tarif etmek zor"

Lewis Hamilton, Mercedes'in stratejisinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından takımın işleri her zaman doğru yapamadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Mercedes, Hamilton'ın startta Max Verstappen'i ve hatta pole pozisyonundaki Lando Norris'i geçebileceğini umuyordu.

Ancak Hamilton, yarıştığı araçlardan çok daha önce yeni lastik için pit stop yapmak zorunda kaldı, bu da onu sonunda eski lastiklerle baş başa bıraktı.

Bu strateji kararı, Hamilton'ın kapanış etaplarında geriye düşmesine ve altıncı olmasına sebep oldu.

Hamilton, takım arkadaşı George Russell gibi yarış sonrası demeç vermedi. Ancak daha sonra Mercedes tarafından yarış ile ilgili bir açıklama yapıldı.

"Böyle zor bir yarış geçirdiğinizde hissettiğiniz duyguları tarif etmek zor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Bu yıl herkes için bir test yılı olmaya devam ediyor, ancak hepimiz elimizden geldiğince zorluyoruz. Her zaman işleri doğru yapamıyoruz ve bugün stratejimizde de durum böyleydi."

"Bazen işler yolunda gitmiyor. Sinir bozucu olabilir ama bu işte hepimiz birlikteyiz."

"Son birkaç yarışta liderlere karşı biraz form kaybettik ve bunun nedenini anlamak için çok çalışıyoruz."

"Yine de en iyi yaptığımız şeyi yapacağız ve bu da takım olarak bir araya gelmek ve Austin öncesinde yeniden odaklanmak."

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