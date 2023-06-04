Hamilton: "Böyle bir sonucu kesinlikle beklemiyorduk"

Monako'da büyük güncellemeler yapan Mercedes, yeni paketine dair ilk gerçek izlenimi İspanya'da görmüş oldu.

Takım, Cuma günkü antrenmanlarda oldukça geride kalsa da sıralamalardan itibaren ön bölüme yaklaştı.

Pierre Gasly'nin aldığı cezaların ardından Lewis Hamilton yarışa 4. sıradan başladı. Mercedes, çoğu zaman olduğu gibi yarışta, sıralamalara göre daha güçlüydü ve Hamilton, yarış içerisinde Carlos Sainz'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi ve yarışı rahat bir şekilde ikinci sırada tamamladı.

Podyum kutlaması öncesinde Nico Rosberg'in sunuculuğunu yaptığı ilk röportajda Hamilton, "Dostum, burada muhteşem bir kalabalık var. Her sene olduğu gibi, Barselona'ya gelen herkese Gracias (Teşekkürler)!"

"Takım için ne sonuç oldu ama! Kesinlikle bugünkü gibi bir sonuç beklemiyorduk. Bu yüzden gerçekten sadece takıma şapka çıkarmak istiyorum. Fabrikadaki herkese, sürekli olarak zorladıkları ve adım adım Red Bull'lara bizi yaklaştırdıkları için kocaman teşekkürler. Hâlâ biraz daha öndeler ancak onları kovalamaya devam edeceğiz. Ancak bu harika bir sonuç. George bugün gerçekten harika iş çıkardı." dedi.

Red Bull ile aralarında daha ne kadar fark olduğunun sorulması üzerine Hamilton, "Şu an için aşırı hızlı olduklarını düşünüyorum. Üzerinde çalışıyoruz. Her yarışta tek adım atıyoruz. Sene sonunda onlara yaklaşabilirsek, muhteşem olur. Ancak bu sene olmazsa, o zaman gelecek sene yakın olmalıyız."

"Tam olarak motive olmuş durumdayız. Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz." şeklinde cevap verdi.