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Hamilton: "Böyle bir sonuç almayı beklemiyorduk"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton podyuma çıktığı Avustralya'da böyle güçlü bir sonuç almayı hiç beklemediğini söyledi.

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Hamilton: "Böyle bir sonuç almayı beklemiyorduk"
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Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Avustralya'da gerçekleştirilen yarışta kusursuz bir sürüş çıkardı ve ikinci olmayı başardı.

Bir ara lider giden Hamilton, tempo olarak Verstappen seviyesinde olmasa da, elindeki tüm fırsatları değerlendirdi.

Bu sonucu bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Bu gerçekten beklenmedikti."

"Dün ikinci/üçüncü olmak hepimizi şaşırttı ve takıma büyük bir enerji getirdi. Bu da bugün Max'i en azından bir süreliğine geçme şansımız olduğu anlamı geliyordu."

"İkimiz de yarışın başında öne geçtik ki bu inanılmazdı. Bir süreliğine Mercedes'in 1-2 olması güzeldi."

"Bir noktada yanımızdan geçip gitti ama gerçekten eğlenceliydi. Fernando ile çok iyi bir mücadele verdik, bu harikaydı." cevabını verdi.

Verstappen'e yaptığı atakla ilgili Hamilton, "Bence gayet iyiydi. O erken fren yaptı, ben geç fren yaptım ve tamamen içerideydim. Sanırım ikimiz de birbirimize alan bıraktık. Ben onu yoldan çıkarmadım, o da benim üzerime kapanmadı. Yani temas etmedik, ki yarışlar böyledir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, Alonso ile savaşırken lastikleri korumanın kolay olmadığını kabul ediyor."

"Yarış sonunda lastiklerim düşündüğümden daha iyi durumdaydı. Lastiğin tempo kaybettiğini ve Fernando'nun baskı uyguladığını düşündüğüm bir an vardı, sonra geride kaldı ve iyi bir tempom vardı."

"Ardından farkı tekrar açtım. İki ya da üç kez tempo yükseltti, ben de hızımı arttırıp ona ayak uydurmaya çalıştım ki hiç kolay değildi. Ondan yaklaşık 0.1 saniye yavaş ya da bazen hızlıydım."

"Bitime 18 tur kala, 'Tanrım, bu lastikler sonuna kadar gidecek mi bilmiyorum' diye düşünüyordum."

"Sonrasında biraz tempo düşürdü ve ben de biraz lastiklere baktım, sonra zaten iyi bir ritim yakaladım ve son 10 tur boyunca farkı aynı tutmayı başardım."

"Sadece turları sayıyordum, onunla birlikte kalmayı umuyordum. Tek söyleyebileceğim çok ama çok istikrarlıydı, hiç hata yapmadı. Fernando çok fazla hata yapmaz. Bu yüzden iyi bir iş çıkarmak gerekiyordu."

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