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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Hamilton: "Bottas'la takım olarak hareket edeceğiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışta, özellikle startta yerlerini korumak için Valtteri Bottas'la bir takım olarak hareket edeceklerini söyledi.

Hamilton: "Bottas'la takım olarak hareket edeceğiz"

Mercedes pilotları, cumartesi günü Meksika'da, sıralama turlarında ilk iki sırayı almayı başardılar ve Valtteri Bottas birinci olurken, aracından daha az memnun görünen Lewis Hamilton ikinci oldu.

Günün ardından konuşan Hamilton şöyle dedi: "Valtteri'yi tebrik etmem lazım çünkü harika bir iş yaptı. Attığı turu gerçekten yakalayamadım. Seansa gelirsek, bu hafta sonu ilk seanstan itibaren sürekli olarak yaklaşık yarım saniye geride kaldık. Bu yüzden tüm hafta sonu boyunca aracı geliştirmeye çalışıyorduk."

"Elimizden geldiğince çok şey çıkarmaya çalıştık. Fakat bizden daha yüksek yere basma gücüne sahip olduklarını biliyorduk."

"Monako gibi yerlerde kullandıkları, daha büyük bir kanada sahipler. Bu yüzden pistin bazı bölümlerinde onlara oranla daha fazla zorlandık, bu açıdan ön çizgide olduğumuzu görmek bizim için sürpriz oldu. Hatta şoke ediciydi. Bu konuda benim de bir cevabım yok. Fakat bundan memnunum ve takımın 1-2 olması, Valtteri ile burada olmak gerçekten mutluluk verici."

"Bu sonucu almamızı sağlayacak hiçbir [radikal] değişiklik yapmadık. Bu değişiklikleri çok nadiren yaparız. Yani ufak tefek şeyleri değiştirdik. Doğruyu söylemek gerekirse kendi tarafımda çok fazla zorlanıyordum ve aracın ayarlarından bugün pek memnun değildim. Üçüncü antrenmanda fena değildi ancak sıralama turlarında durum yine zorlayıcıydı."

"Antrenman verilerine baktığımızda, sadece tek turda değil, yarış temposunda da geri görünüyorduk. Bu yüzden yarış neler olacağını göreceğiz. Pist üstü pozisyonunun burada oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden savaşmak ve önde kalmak için bir takım olarak çok çalışacağız."

Meksika'da üçüncü sıradan başlayan pilotun, tıpkı Rusya'da olduğu gibi ilk viraja kadarki mesafe nedeniyle avantajlı olduğu düşünülüyor.

Bu konuda konuşan Hamilton, "İkisi biraz farklı. Tam olarak aynı gibi hissettiriyor ama Rusya'da çok daha fazla sürüklenme ve çok daha fazla hava koridoru etkisi var. Burada daha az var ama yine de hava koridoru belli bir etki yapıyor. Valtteri ile beraber takım için 1. ve 2. sırayı korumak adına bir takım olarak hareket edeceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulate each other in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulate each other in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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