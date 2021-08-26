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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas’la çalışma ilişkisinin “her zamankinden daha iyi” olduğunu söylese de 2022'de takım arkadaşı kim olursa olsun Mercedes'in kararını destekleyeceğini belirtti.

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Hamilton ve Bottas, 2017’nin başından bu yana Mercedes’te birlikte yarışıyorlar. Bu süreç boyunca, birlikte 4 dünya şampiyonluğu kazandılar ve Hamilton da her sene pilotlar şampiyonasını kazandı.

Şu anda ise Mercedes’in, önümüzdeki sene Hamilton’ın takım arkadaşı olarak Bottas’ı tutmak ya da genç sürücüleri George Russell’ı terfi etmek arasında karar vermesi gerekiyor.

Hamilton, Bottas’la takım arkadaşı olduğu süre zarfında Fin pilot hakkında her zaman iyi konuştu ve haziranda, 2022 için sürücü kadrosunda değişiklik yapılmasına “gerek olmadığını” söyledi.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, bu kararın yaz aylarında verileceğini söylemişti. Ancak henüz hiçbir duyuru yapılmadı ve Bottas ile Russell, Belçika Grand Prix’si basın toplantısında bu konuda yorum yapmadı.

Autosport/Motorsport.com tarafından Wolff ile bu konuda konuşup konuşmadığını ya da bu karar sürecine dahil olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, doğal olarak takımın planları hakkında konuştuklarını ancak her şekilde Mercedes’in nihai kararını destekleyeceğini söyledi.

Hamilton, “Geçmişte Valtteri’ye sadık olduğumu birçok kez dile getirdim ve onunla çok yakından çalıştım.”

“Bence çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi.”

“Toto, harika bir lider ve geçmişte de söylediğim gibi her zaman iletişimde kalıyoruz. Tabii ki her konuda konuşuyoruz.”

“Aynı takımın bir parçası olduğumuz için doğal olarak ileriye giderken takım için ne iyi olacaksa onu istiyoruz, daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve sadece konuşuyoruz.”

“Günün sonunda bu kararı, Wolff ve Mercedes’in idari ekibi verecek. Ben de bu takım bir parçası olduğum için tabii ki hangi yolu seçerlerse seçsin onları destekleyeceğim.”

“Fakat evet, bu sezon tüm enerjimi elimden gelenin en iyisini yapmak için harcıyorum.” ifadelerini kullandı.

8. şampiyonluğunu almak için mücadele eden Hamilton, sezonun ikinci yarısına, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 8 puan önünde bulunuyor.

Hamilton, Avusturya Grand Prix'sinin ardından Verstappen'i 32 puan gerisine düşmüştü ancak Silverstone'da galibiyet kazandıktan ve Macaristan'da ikinci olduktan sonra momentumun lehine döndüğünü belirtti.

Hamilton, "Performansımızı kesinlikle artırdık."

“Ayrıca, sadece bu yaz arası sırasında bile, nerede olduğumuza ve hangi yönde ilerlediğimize bakmak açısından süreçlerimizde bir adım daha atacağımızdan şüphem yok."

“Bunu görmek gerçekten olumlu bir şeydi.” dedi.

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