Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Hamilton, Silverstone’daki yarışın ilk turunda Max Verstappen’le teması ardından dördüncü sıraya düşmüştü.

Önce, üçüncülük için McLaren pilotu Lando Norris’i gerisinde bıraktı ve sonrasında, geçmesi gereken kişi takım arkadaşı Bottas’tı.

Mercedes, 41. turda Fin pilota Hamilton’a yer vermesi gerektiğini iletti. Ardından Bottas, itiraz etmeden bu talimatı yerinde getirdi. Böylece Hamilton, yarışı lider götüren Charles Leclerc’i yakalamak için harekete geçti ve bitime 3 tur kala Copse virajında, Ferrari pilotunu geçerek galibiyeti kazandı.

Yarışın ardından konuşan Britanyalı pilot takım arkadaşına minnettar olduğunu ve bu zaferi onun sayesinde kazandığını dile getirdi.

Hamilton, “Valtteri’yi yakalamaya çalışıyordum ve bir takım arkadaşı olarak çok nazik davranıp benim geçmeme izin verdi. Bu şekilde takım için galibiyeti kovalamaya başladım.”

“Gerçekten sportmence bir hareketti, bu yüzden ona çok teşekkür ederim.” yorumlarında bulundu.

Bottas ise yarışta üçüncü sırada finiş gördü ve takımına önemli puanlar kazandırdı. Fin pilota, bu sezonki 10 yarışın 5’inde üçüncü olmaktan memnun olup olmadığı da soruldu.

“Bilmiyorum. Büyük resme bakarsak, puan açısından takım olarak harika bir gün geçirdik ve Lewis de galibiyeti kazandı.”

“Benim yarışımı tehlikeye atan ve galibiyet için savaşamama neden olan şey, startta patinaj yapmamdı. Bu işimi biraz daha zorlaştırdı.”

“Ayrıca Lando’nun pitine karşılık vermem gerekti. Bu yüzden, biraz erken pit stop yaptık ve bu nedenle, yarışın sonlarına doğru rekabetçi olamadık. Fakat, en azından Lando’yu geçtim ve Lewis’in kazanmasına yardım ettim.”

“Yine de podyuma çıkmak ve iyi puanlar kazanmaktan mutluyum.”

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images