Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

2021 sezonu öncesinde Hamilton ve Bottas, Mercedes tarafından düzenlenen bir röportaja konuk oldular ve birçok zorlayıcı soruyla karşı karşıya kaldılar.

Bottas'ın sorduğu sorulardan biri, Hamilton'ı epeyce düşündürdü.

Fin pilotun sorusu şu şekildeydi: "Benim takım arkadaşım olmanın en iyi yanı ne? Aramızda saçmalıklar olmaması mı? Çok fazla sohbet etmemiz gerekmemesi mi?”

Hamilton şöyle cevap verdi: “Senin ağzından konuşacak olursam evet, aramızda saçmalıklara yer yok."

Yedi kez dünya şampiyonu şöyle devam etti: "Diğerlerinden daha iyi olan belli bir özellik olduğunu sanmıyorum, bence bu birçok şeyin bir kombinasyonu ve aramızda oyunlara yer olmadığı bir gerçek."

"Sen çok açık sözlüsün. Bu yüzden her şey sıkı çalışmaya bağlı."

“Örneğin, 2020 Avusturya GP gibi daha iyi geçirebileceğimiz hafta sonları vardı ve ikimiz de hafta sonu diğerlerlerine göre daha iyi bir iş çıkarmamız gerektiğini biliyoruz.”

Avusturya, 2020 sezonunun ilk yarışıydı ve Bottas galip gelirken Hamilton, Alex Albon ile temasından dolayı ceza alarak yarışı 4. sırada tamamladı.

Takım patronu Wolff bundan çok memnun olmayabilir ancak Hamilton, Mercedes patronunun, Nico Rosberg ile Belçika'daki çarpışmasında ve 2016'da İspanya'da yine Rosberg ile yaşanan meşhur kazada çok daha öfkelendiğini söyledi.

Bu yarışta Max Verstappen, önündeki Mercedes'lerin çarpışmasından sonra, Red Bull'la çıktığı ilk yarışta zaferi kazanmıştı.

Hamilton, "Toto'yu en kızgın gördüğüm an, Nico ve benim birbirimize çarptığımız zamanlardan biri olmalı." dedi.

"Muhtemelen Barcelona, şimdiye kadar en öfkelendiği zamandı.”

Bu cevabın ardından Bottas şunu sordu: "Kulaklarından duman çıkıyor gibi miydi?”

Hamilton gülerek cevap verdi: "Evet, kesinlikle saçlarını sinirden yolduğunda kafasındaki kel kısımları görebiliyordum, saç ektirip tekrar uzamasını beklemesi gerekti herhalde!”

Bottas'a gelirsek ise, patronunu küplere bindiren başka bir yarış vardı.

“Şimdi bunu düşünüyordum. 2019 Almanya GP'de çok mutlu değildi." dedi.

“En azından puan alacak gibiydim ve sonra kaza yaptım. Yarıştan sonra hepimiz özel kıyafetler giyiyorduk ve hatırlıyorum... Toto, bir daha bu yarış hafta sonunuda olduğu gibi karnavaldaymışız gibi davranmayacağımızı söyledi.”

Verstappen, Bahreyn'de pole pozisyonunu almasına rağmen galibiyeti Hamilton'a kaptırmıştı. Hamilton ve Bottas, zorlu bir şampiyonluk mücadelesi olacak gibi görünen bu sezonda daha değerli puanları takıma getirerek takım patronu Wolff'u gülümsetmeyi umuyorlar.