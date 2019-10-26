Hamilton: "Bottas'ın kazası üçüncülüğüme mal oldu"

Lewis Hamilton, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlarken, iki Ferrari'nin yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı.

Bununla birlikte Hamilton, son zaman turunu iptal etmek zorunda kaldı çünkü takım arkadaşı Valtteri Bottas son virajda kaza yaptı.

Hamilton, "Üçüncülük mümkündü. Ancak Bottas'ın kazasından sonra son sektörüm çöpe gitti. Ama genel olarak bugünden memnunum. Rakiplerimizin burada güçlü olacağını biliyorduk ve ben de elimden geleni yaptım." dedi.

Hamilton zorlu bir yarış beklese de mücadeleye hazır.

"Red Bull pilotları uzun sürüşlerde çok hızlı. Kimin daha uzun süre kalacağını göreceğiz. Yarın ilginç bir oyun olacak. Yakalamak zor olacak ama savaşa hazırım."