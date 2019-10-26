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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Hamilton: "Bottas'ın kazası üçüncülüğüme mal oldu"

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Hamilton: "Bottas'ın kazası üçüncülüğüme mal oldu"
Ekleyen:
, Редактор
26 Eki 2019 20:25

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın kazasından ötürü üçüncülüğü kaybettiğini söyledi.

Lewis Hamilton, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlarken, iki Ferrari'nin yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı.

Bununla birlikte Hamilton, son zaman turunu iptal etmek zorunda kaldı çünkü takım arkadaşı Valtteri Bottas son virajda kaza yaptı.

Hamilton, "Üçüncülük mümkündü. Ancak Bottas'ın kazasından sonra son sektörüm çöpe gitti. Ama genel olarak bugünden memnunum. Rakiplerimizin burada güçlü olacağını biliyorduk ve ben de elimden geleni yaptım." dedi.

Hamilton zorlu bir yarış beklese de mücadeleye hazır.

"Red Bull pilotları uzun sürüşlerde çok hızlı. Kimin daha uzun süre kalacağını göreceğiz. Yarın ilginç bir oyun olacak. Yakalamak zor olacak ama savaşa hazırım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Q1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Сергей Иванов

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