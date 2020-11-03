Hamilton: "Bottas hafife alınıyor"

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Valtteri Bottas, bu yıl bir kez daha Lewis Hamilton'la aynı tempoyu tutturamadı ve şimdiye kadar sadece iki galibiyet alabildi.

Diğer tarafta Hamilton dokuz galibiyet almayı başardı. İngiliz pilot, bitime dört yarış kala 85 puanlık bir avantaj yakaladı.

Oysa ikinci Bottas ve üçüncü Max Verstappen arasında 35 puanlık bir fark var.

Ancak Hamilton, Ziggo Sport'a verdiği demeçte Bottas'ın hafife alındığını söyledi.

Hamilton, “Valtteri bazen gereken takdiri almıyor. O çok hızlı bir sürücü. Şampiyonada yer alan pek çok kişiden daha iyi."

"Sadece sürüş olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da öyle. İşe olan yaklaşımı da çok iyi."

"Pilot olmak sadece sürüş değil, sadece pistte sürmekle ilgili değil. Takımla nasıl çalıştığınız etrafınızdaki insanları nasıl bir araya getirdiğinizle ilgili ve o bunu iyi şekilde yapıyor."

"Sıralama turlarında her zaman çok yakın sonuçlar elde ediyoruz." dedi.

Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. İngiliz pilot bunu başarabilirse, Michael Schumacher'i yakalayacak tarihin en çok şampiyon olan iki isminden biri olacak.