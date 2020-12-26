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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas'ın 2020 performansını savunmasına gerek yok"

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Hamilton: "Bottas'ın 2020 performansını savunmasına gerek yok"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas’ın 2020 boyunca Formula 1’de gösterdiği performansı savunmasına gerek olmadığını belirterek bunun Fin pilotun bu sezonki kişiliğini ve karakterini “yeterince gösterdiğini” söyledi.

Bottas 2020’de 2. defa F1 sürücüler şampiyonası 2.liğini elde etti fakat Mercedes takım arkadaşı Hamilton’u şampiyonluk yolunda hiç zorlayamadı.

Hamilton şampiyonluk rotası boyunca 11 galibiyet alırken Bottas sadece 2 galibiyet aldı ve şampiyona sıralamasında İngiliz pilotun 124 puan gerisinde kaldı.

Hamilton birçok kez Bottas’ın takım arkadaşı olarak güçlü yönlerinden bahsetti. İkili 2017’den beri birlikte yarışıyor ve her sezon Mercedes’e üreticiler şampiyonluğu getirdiler.

Motorsport.com tarafından Bottas’ın bu sezonki sürüşleri hakkındaki fikri sorulduğunda Hamilton “Valtteri hakkında daha ne kadar iyi sözler söyleyeceğini” bilmediğini söyledi.

Hamilton: “Valtteri’nin performansını savunmasına gerek olmadığını düşünüyorum, o yüzden ben de ihtiyaç duymuyorum.”

“Üstünde çalışmaya devam ettiğini düşünüyorum ve özellikle bu sene çok çok yakın sıralamalarımız oldu.”

“Daha önce söylediğim gibi güçlü takım arkadaşlarına sahip olmak hiçbir zaman kolay değildir. Sene boyunca aranızda sürekli hem duygusal hem de mental olarak bir mücadele olur.”

“Bizim açımızdan güzel olan ise pistte sert bir şekilde mücadele ediyoruz ama dışarı çıktığımızda centilmence iş ilişkimizi korumaya devam ediyoruz ve bence bu onun bir insan olarak kişiliğini ve karakterini gösteriyor.”

“Gelecek sene daha çok adım atacağını biliyorum o yüzden gelecek sene nasıl daha çok hız bulacağımı düşünmem lazım.”

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Bottas 2020 sezonu boyunca 5 pole pozisyonu aldı fakat sadece sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP’sinde bunu galibiyete çevirebildi.

Fin pilot şampiyonayı 2. sırada bitirmenin “pek tatmin edici olmadığını” kabul etti ve FIA Ödül Gecesi’nde de kendisi için sezonun “biraz karışık” geçtiğini belirtti.

Bottas: “Tabii ki bu sene sonuçlar açısından hedeflerimi yakalayamadım.” dedi.

“Ama şimdi büyük resme baktığımda çok olumlu şeyler olduğunu görüyorum ve sürüşüm ve kendim hakkında çok daha fazla şey öğrendim.”

“Önemli olan gelecek seneye ne kadarını taşıyabildiğim ve bunu bir güce dönüştürerek tekrar denemem.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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