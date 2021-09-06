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Hamilton, Bottas'a veda mesajını paylaştı

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, gelecek sezon Alman takımdan ayrılacak ve kariyerine Alfa Romeo'da devam edecek beş yıllık takım arkadaşına sosyal medya üzerinden veda mesajı yazdı ve Fin pilotla çalışmaktan ''çok gururlu'' olduğunu söyledi.

Hamilton, Bottas'a veda mesajını paylaştı

Bottas, Pazartesi günü 2022 yılı için Alfa Romeo'ya katılacağını ve çok yıllık bir sözleşme anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu da George Russell'ın, Mercedes'te Fin pilotun yerine geçebilmesi için yol açtı.

Bottas'ın takımdan ayrılışı, Mercedes'te Hamilton'la birlikte, son beş sezonda dört Takımlar Şampiyonluğu'nu aldıkları ile son derece başarılı bir ortaklığı sona ermesi anlamına geliyor.

Hamilton geçtiğimiz haftalarda sürekli şekilde takım arkadaşı olarak Bottas'ın kabiliyetlerinden ve bahsetmişti ve Spa'da ilişkilerinin ''her zamankinden iyi'' olduğunu söylemişti.

Bottas'ın Alman takımdan ayrılacağı haberlerini takiben, Hamilton Fin pilota Instagram üzerinden takdirlerini sundu.

Hamilton sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: ''Son beş yıldır Valtteri Bottas'ın yanında çalışıyor olmaktan çok gururluyum. Birlikte, dört kez Takımlar Şampiyonası'nı kazanmış bir takımın parçası olduk ve birbirimizi motive ederek iniş çıkışlarda zorlamaya devam ettik. O şu ana kadar çalışmaktan zevk aldığım ve sahip olduğum en iyi takım arkadaşı oldu. Hızın ve dirençliliğin inanılmazdı ancak benim için önde gelen, nasıl bir insan olduğun. Sen sandığından daha da harikasın ve önünde parlak bir gelecek var.''

''Tüm desteğin ve takıma kattığın harika şeyler için teşekkür ederim Valtteri. Seni özleyeceğiz. Gelecekteki çabaların için sana en iyisini diliyorum. Hadi güçlü bir bitiş yapalım ve takım için sekizinci [şampiyonluğu] alalım.

 

Bottas, Fernando Alonso (2007), Heikki Kovalainen (2008-2009), Jenson Button (2010-2012) ve Nico Rosberg'dan (2013-2016) sonra Hamilton'ın hem en uzun hem de beşinci takım arkadaşıydı.

Hamilton, Bottas'ın 2022 yılında Mercedes'te devam etme isteğini belirtmişti ve Haziran ayında ''işlerin değişmesi hakkında bir neden görmediğini'' söylemişti.

Ancak, Zandvoort'ta Russell'la bir takım arkadaşlığının mümkün olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, bunun takım içi dinamiğini etkilemeyeceği konusunda endişesi olmadığını söylemişti.

Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Bazı inanılmaz takım arkadaşlarına karşı yarıştım, çaylak yılımda Fernando'nun yanında yarışıyordum yani kanıtlayacak bir şeyim varmış gibi hissetmiyorum.''

''Eğer yeni bir takım arkadaşım olacağı ortaya çıkarsa, hayatımın yeni bir dönemindeyim ve gençlerin geldiğini görmek konusunda heyecanlıyım.''

''Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler olacak. Bence saygı her zaman çok önemli ve iletişim de bunun merkezinde olacak.''

"Takımda, moral, süreçlerimiz ve takımın iki sürücüyü nasıl kolladığı açısından harika bir ortamımız var. Bu sayede takımımızda uyum var.''

''Bence bir önceki yıllara göre çok daha hazırlıklıyız. Yani bu beni endişelendirmiyor.''

Bottas ise Instagram üzerinden Mercedes'e şu şekilde veda etti: ''Mercedes'e beş yıl için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte birçok şey başardık, bunları unutmayacağım. Çok şey öğrendim ve siz beni daha güçlü kıldınız. Hepinize gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum. Bu sezonu da kazanmalıyız. Hadi alalım!''

 
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