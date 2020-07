Hamilton, Bottas'a karşı nerede kaybettiğini açıkladı

Hamilton, yarış içerisinde takım arkadaşını geçmenin tek yolunun farklı bir lastik stratejisi uygulamak olduğunu biliyordu. Ancak güvenlik aracının girmesi, Hamilton'ın Bottas'ın arkasında pite girmesinden başka çaresinin olmaması manasına geldi.

Her iki pilota sert lastikler takıldı ve bu lastikler yarış sonuna kadar dayanacaktı. Takım erken pit stopun ardından orta lastiklerin yarış sonuna kadar yeteceğini düşünmüyordu. İlk pitlerde orta lastiklere geçen tek isim Racing Point pilotu Sergio Perez oldu.

Hamilton pitten çıkar çıkmaz aslında Bottas'tan farklı bir şey yapmak istediğini yani tam tersi lastiği istediğini söyledi.

Hamilton, "Bu pistte gerçek şu ki, önünüzdeki aracı geçmek istiyorsanız her zaman ters stratejiyi denemeye çalışırsınız. Bizim gibi takımlarda her zaman ilk araç pit stop önceliğine sahiptir. Her iki araca aynı lastikler takıldığı zaman, böylesi geçişin çok, çok zor olduğu pistlerde aynı pozisyonda kalırsınız."

"Mücadele edebilmek için öndeki araca karşı 0.8 sn civarında avantajlı olmanız gerekir. Aynı lastiklerle muhtemelen onun arkasında yarışı tamamlayacağımı biliyordum. Ardından güvenlik aracı geldi ve her şeyi batırdı çünkü normalde ilk stinti mümkün olduğu kadar uzatıp ters lastiklere geçmeyi planlıyordum. Risk alacaktım çünkü arkadaysanız, ki öyleydim, o zaman risk alırsınız."

"Ancak bugün istediğimiz gibi olmadı. Bu büyük bir sorun değil. Yani bugünkü yarışta çok fazla şey oldu." dedi.

Hamilton, pite girerken takıma farklı bir şey yapmak istediğini hatırlatmadığını kabul etti.

Hamilton, "Güvenlik aracı piste girince, hangi lastikleri takacaklarını bilmiyordum. Gerçekten bunu düşünmemiştim. Sert lastikleri takacaklarını tahmin ediyordum. Yarışta daha uzun mesafe koşulacağı için çok fazla seçeneğimiz yoktu. Erken pit stop yapıyorsanız genelde sert lastikler iyi olur."

"Söylediğim gibi ben risk alırım. Ancak bugün normalde olduğu gibi pit stoptan önce onlarla konuşmadım. Güvenlik aracı nedeniyle farklı şeyler devreye girdi ve bu konuyu konuşmadım. Bu açıdan sıkıntı yok." dedi.