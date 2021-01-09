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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas zihinsel anlamda en iyi sürücülerden biri"

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Hamilton: "Bottas zihinsel anlamda en iyi sürücülerden biri"
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, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın zihinsel anlamda en güçlü sürücülerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Mercedes'te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, 2017'den bu yana Alman üreticide birlikte yarışıyorlar. Bottas, şimdiye kadar hiç şampiyonluk yaşayamadı. Hamilton ise bu süre zarfında katıldığı tüm şampiyonaları kazandı.

Hamilton pist üstünde Bottas'a ciddi anlamda üstünlük kurmuş durumda ve bundan ötürü sık sık Bottas'a yönelik eleştiriler yapılıyor.

Pek çok isim, Bottas'ın Hamilton seviyesinde olmadığını düşünürken, Hamilton takım arkadaşıyla arasındaki farkın göründüğünden çok daha yakın olduğunu düşünüyor.

İngiliz pilot şöyle dedi: "İnsanların Valtteri'ye hak ettiği saygıyı göstermesi gerektiğini söylediğim zaman şunu aklınızda tutmalısınız: Benim takım arkadaşım olmak kolay değil."

"Hafta sonunda veya dışında hep aynı zihniyete sahip oluyor, asla şikayet etmiyor, sızlanmıyor veya suçu araca atmıyor. Her zaman 'daha iyi bir iş yapmalıyım' diyor ve bunu yapan herhangi bir sürüdü daha tanımıyorum."

"Bence bu açıdan aynıyız, ikimiz de hafta sonuna temiz bir zihinle giriyoruz. Bottas'ın zihinsel olarak en güçlü sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre Valtteri her yıl daha da güçleniyor. Basın onun için Bottas 2.0 gibi bir yorum yaptı ve ona baktığınızda her yıl çıtayı daha da yukarıya çıkarmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Puan farkı bu yıl bu şekilde olsa da, sıralama turlarına baktığınızda aradaki fark çok küçüktü. Zaten iyi olduğu sıralama turlarındaki farkı daha da kapattı ve bu da onu oldukça rekabetçi hale getirdi."

"Fark yaratan şeyin sahip olduğum tutarlılık olduğunu görebilirsiniz. Oysa hafta sonlarına baktığınızda, gerçekten çok yakındık." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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